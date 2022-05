Las mejoras en el diagnóstico favorecen el reto de encontrar los 3.000 celiacos en Salamanca

Más de 3.000 salmantinos son celiacos, aunque muchos de ellos no lo saben. Por este motivo, para divulgar sobre los síntomas, los diagnósticos y los tratamientos, ACECALE ha organizado este lunes dos jornadas en Salamanca y Zamora, de forma simultánea.

Aunque existe la sensación de que cada vez hay más celiacos, como si la enfermedad se expandiera, la realidad apunta más a que “ahora se diagnostica más y mejor”. “Hasta hace poco se pensaba que era una enfermedad de niños y si no tenías los síntomas clásicos, ni te lo miraban. Ahora se está viendo que puede afectar a cualquier edad y que los síntomas pueden ser muy diferentes, por lo que conviene ser más vigilante”, apunta la trabajadora social de ACECALE, Rebeca Rivera

Los principales métodos para diagnosticar la enfermedad son tres: “Es necesario un análisis de sangre para buscar los anticuerpos específicos de la enfermedad celiaca. Esta prueba se puede hacer en Atención Primaria”, apuntan. Los dos siguientes métodos quedan en manos de los especialistas del Hospital. “Hay una segunda prueba genética, que se podría hacer también con el análisis de sangre. Puedes tener el gen, pero no haber desarrollado aún la enfermedad. En cambio, si no hay presencia del gen, se puede descartar para siempre”, indican.

La tercera prueba, la más invasiva, sería una biopsia intestinal para ver si existe atrofia de la vellosidad del intestino delgado. “Si los síntomas en niños son muy claros, se evita hacer la biopsia”, afirma Rebeca Rivera.

El problema de ser celiaco es que -por el momento- no existe cura ni tratamiento. La única forma de afrontarlo es siguiendo una dieta libre de gluten. “El gluten está, sobre todo, en el trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena. Hay que adaptarse a comer alimentos que no contengan estos cereales. En casa es más sencillo porque uno se adapta, pero cuando come fuera hay más posibilidades de que algunos productos que no lo indican tengan algunos aditivos o hayan sufrido contaminación durante el proceso de fabricación”.

Desde la Asociación de Celiacos de Castilla y León se anima a las personas con síntomas compatibles a poner su caso en manos de los especialistas.