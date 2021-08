Las grandes señales de 30km/h que han invadido las calzadas de Salamanca “son ilegales”

Ni el color ni las dimensiones. Las señales pintadas en la calzada de numerosas avenidas de la ciudad de Salamanca que advierten de la limitación a 30 kilómetros por hora y con cuyo desproporcionado tamaño el Ayuntamiento de Salamanca sorprendió hace unos meses a los salmantinos no cumplen con la normativa estatal en vigor ni con el borrador elaborado por el Ministerio de Transportes para actualizarla. “Son ilegales”, asegura el coordinador de seguridad vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motoristas y perito en investigación de accidente, Juan Carlos Toribio.

Conforme a la Norma de Carreteras 8.2.-IC, las marcas viales deben ser de color blanco, incluidas las que establecen límites de velocidad, con lo que el círculo rojo que la Policía Local ha pintado en el asfalto de numerosas vías de la capital del Tormes no cumpliría esa norma, según apunta Toribio, quien insiste en que las indicaciones utilizados en Salamanca no están recogidas en el catálogo oficial de señales horizontales. Por su parte, fuentes municipales defienden que esas normas recogidas en el Reglamento de Circulación no son de obligado cumplimiento en vías urbanas, ya que en el Real Decreto 970/2020 se permite a las autoridades municipales adoptar las medidas necesarias para facilitar la percepción de las señales de velocidad.

Por otra parte, si bien este reglamento permite que este tipo de indicaciones tengan forma elíptica siempre y cuando su eje mayor sea paralelo al eje de la calzada, la longitud de las señales no se ajusta a la normativa del Ministerio. Según ha podido comprobar este periódico, algunas de las señales miden casi cinco metros, cuando la medida reglamentaria para los números que se pinten en las vías de una velocidad inferior a 60 kilómetro por hora es de 1,6 metros de largo por 1,19 de ancho. Es cierto que la normativa contempla la posibilidad de que las letras en la calzada tengan hasta cuatro metros de longitud, pero esta posibilidad tan solo es para carreteras de más de 60 km/h.

Actualmente el Ministerio de Transportes está tramitando una nueva Norma 8.2-IC sobre marcas viales de la Instrucción de Carreteras. Ésta se sometió a información pública hace más de un año, y en su borrador tampoco se contempla para este tipo de señales un color diferente, ni se varían las dimensiones establecidas en 1987.

Ante la utilización de señales antirreglamentarias o que no se ajusten a las directrices establecidas, el Reglamento General de Circulación es muy claro: deben eliminarse. En su artículo 142 establece que “el titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la regulación del tráfico ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas”.