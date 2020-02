Las enfermeras en Salamanca, ¿para cuándo?

“Hay personal para ir formando y permitir que los mayores de 55 años lleguen a los 65 en condiciones óptimas”

Existe otro dato que -entienden- debería tener muy preocupados a los responsables sanitarios de la Comunidad. “Más de la mitad de nuestra plantilla tiene más de 55 años. También hay otro grupo que ya tiene más de 60 años y que se concentra en los hospitales que se ampliaron en la década de los 70: Palencia, Zamora, Ávila... Ahí habrá un grueso de jubilaciones muy grande”, adelantan.

Lo que sugieren desde los sindicatos y asociaciones de Enfermería es aprovechar que sí hay profesionales en la bolsa de trabajo para facilitar el relevo y no ‘quemar’ a los profesionales más veteranos. “Es una falta de previsión total porque en esta categoría profesional no habría problemas para realizar sustituciones. Sin embargo, se sigue machacando a las plantillas no cubriendo vacaciones, permisos, bajas... De este modo sobrecargas a la gente, porque no es lo mismo quien lleva más de 20 años trabajando que el que acaba de llegar. Tenemos que intentar que esa plantilla que tiene más de 55 años llegue a los 65 en unas condiciones óptimas, pero ahora mismo están quemados y deseando marcharse”, explican.

Buena parte de sus reivindicaciones han sido recogidas por los procuradores Laura Domínguez y Pablo Fernández en una PNL presentada un par de semanas atrás en las Cortes de Castilla y León.