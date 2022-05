Las empresas urgen subir precios ante el atasco en la obra pública

El encadenamiento de subidas constantes de los precios de los materiales de la construcción inquieta no solo a las empresas, también a las administraciones públicas, que han visto como en los últimos meses aumentaba la paralización de obras contratadas y se registraban más concursos que quedaban desiertos al no presentarse ninguna constructora. La preocupación ha llegado al Gobierno, que desde el pasado 1 de marzo ha modificado ya dos veces las condiciones para revisar precios de los contratos, una nueva herramienta que ya ha utilizado la Junta. No obstante, y pese a estas mejoras, el sector de la construcción considera insuficiente las medidas y reclama al Gobierno más flexibilidad para poder desatascar el desarrollo de muchas construcciones.

La revisión excepcional de precios se aplica a las obras que están en ejecución, pero también a las que se encuentran en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos contratos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley del Gobierno. La modificación se aplicará cuando el encarecimiento de los materiales haya tenido un impacto “directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021”. ¿Y qué se considera impacto directo? Aquí está uno de los puntos más controvertidos. La norma entiende que se da cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre del contrato exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.