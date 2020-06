Las consultas presenciales volverán a los consultorios aunque con cita previa

La Consejería de Sanidad ha asegurado que los 412 consultorios locales de Salamanca -y cerca de 3.500 en Castilla y León- estarán operativos, aunque no exista una fecha en el horizonte para recuperar las consultas presenciales de la misma manera que se hacían antes del coronavirus.

Desde el PSOE se ha insinuado -de hecho se lo han preguntado directamente al presidente Mañueco- que la Junta pretendería “dar cerrojazo” a los consultorios de la Región aprovechando la crisis del COVID y, precisamente, en un verano en el que va a imperar el turismo de interior y el regreso a los pueblos.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, salió ayer al quite para aclarar que “los centros rurales están tan cerrados como los urbanos. No están cerrados”. La médica recordó que “los profesionales de los centros de salud y consultorios están ahí y están atendiendo a pacientes”, pero explicó que es el propio Ministerio de Sanidad el que ha condicionado la vuelta a la normalidad de estas consultas.

“Para pasar de fases el Ministerio nos pide que tengamos un circuito COVID y otro no COVID. Esto es sencillo en los centros de salud -que son más grandes-, pero en los consultorios se debe tener mucho cuidado”, aclaró. La consejera recalcó el dato de que “de los siete sanitarios que han muerto por el COVID en Castilla y León, tres eran médicos rurales”.

“No podemos mezclar a pacientes COVID con los que no lo son. Tenemos muchas experiencias dolorosas como para no tener más cuidado, por lo que es fundamental que se use la llamada telefónica. El médico o la enfermera decidirán si el paciente debe ser visto en el consultorio, si es necesario prepararse con un EPI o si hay que ver al paciente en su casa”.

Lo que no precisa la Consejería es si este formato tiene fecha de caducidad o si los centros rurales funcionarán con normalidad en verano. “Dependerá de la circulación del COVID, por lo que puede ser hasta julio, octubre o diciembre. La consulta telefónica no ha venido para sustituir a la presencial. La consulta presencial volverá, pero debe ser de una forma sensata y coordinada. Lo que queremos transmitir es que los pacientes siguen teniendo médico ahora mismo. Por lo tanto, si los necesitan llámenles, úsenlos y díganles lo que les pasa porque ellos les dirán la mejor manera de atenderles”.

Desde Sacyl se vienen manteniendo conversaciones con los coordinadores de centros de salud, a los que se les ha pedido que tengan reuniones con los consejos de las zonas de salud y sean ellos quienes expliquen a la población la dinámica de funcionamiento respecto a las consultas”.

Castilla y León es la comunidad con más consultorios rurales de España. Solo en Burgos hay más consultorios que en Galicia, Cantabria y Asturias juntos.