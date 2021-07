Las compras online en rebajas solo contarán con 14 días de devolución

Han pasado unos días desde el comienzo de rebajas y llega el momento de cambiar algún producto con el que no se está del todo satisfecho. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley contempla que los establecimientos no están obligados a aceptar cambios solo porque no se esté conforme con la compra.

Para no tener problemas, antes de realizar el pago se deberá preguntar por la política comercial, es decir, si se podrá cambiar el color, la talla, etc., y si devolverán el dinero o será en forma de tarjeta canjeable en la misma tienda. Si se detecta alguna tara, se podrá exigir que el cambio del producto por uno en perfecto estado, siempre y cuando entre dentro del tiempo de garantía.

Es recomendable pedir siempre el ticket o factura y guardarlo, el vendedor está en la obligación de darlo. Será imprescindible a la hora de hacer la devolución, para tramitar cualquier posible reclamación o para hacer valer la garantía. Hay que respetar el plazo que ofrecen las tiendas para la devolución o garantía del producto. En caso de haber adquirido un artículo online, el periodo de desistimiento sin costes es de 14 días.

Tienen que devolver lo que se pagó y no se tiene porqué dar explicaciones.