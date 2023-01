Las bibliotecas salmantinas, ante los exámenes: ya hay alguna abierta 24 horas

Aunque cada vez hay más titulaciones en la Universidad de Salamanca que adelantan los exámenes a las semanas previas a las vacaciones del mes de diciembre, todavía el grueso de las pruebas suele concentrarse en el mes de enero, de manera que ayer, una vez pasadas las fiestas de Año Nuevo, fueron muchos los alumnos que retomaron sus hábitos de estudio y acudieron a las bibliotecas para “hincar los codos”.

“He aprendido a estudiar en la biblioteca y en casa ya no me concentro igual, me distraigo mucho más”, comentaba Elisa Martín, estudiante de Farmacia, a las puertas de la biblioteca Abraham de Zacut, donde hacía un descanso junto a un grupo de amigos. La mayoría de los jóvenes coincide en que acuden a la biblioteca porque se concentran más.

El martes, primer día del nuevo año con las bibliotecas abiertas, Santa María de los Ángeles y Abraham Zacut fueron las más concurridas. Quienes ocupaban los asientos eran alumnos salmantinos, puesto que los que vienen de otras ciudades apurarán el regreso hasta el fin de semana, pero también había algún Erasmus, como una estudiante china de Historia del Arte que explicaba que acudía a la biblioteca porque en casa sus dos gatos no la dejaban tranquila.

Con el regreso al estudio de los universitarios, las bibliotecas también recuperan los horarios especiales que comenzaron en el mes de diciembre. Durante la semana pasada, la mayor parte de los centros de estudio de la institución académica salmantina permanecieron cerrados, las dos opciones posibles fueron Abraham Zacut o la Casa del Estudiante, pero desde ayer también están en funcionamiento Santa María de los Ángeles y Francisco de Vitoria, así como una biblioteca en el Campus Viriato de Zamora y otra en la Escuela Politécnica de Ávila.

En concreto, Santa María de los Ángeles, conocida popularmente como “Libreros”, está abierta desde este martes las 24 horas de forma ininterrumpida. Este amplio horario se mantendrá las próximas cuatro semanas, hasta finales del mes de enero. También está disponible durante todo el día y la noche la Casa del Estudiante.

En cuanto a Francisco de Vitoria y Abraham Zacut, funcionan estos días de 9:00 a 3.00 horas y a partir del día 9 de enero arrancarán media hora antes.