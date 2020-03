La solidaridad vecinal triunfa en Salamanca durante el estado de alarma

“Hola. Me llamo Fernando y soy el vecino del 7ºC. Sé que llevo poco tiempo aquí y no me conocéis pero... en estos momentos si necesitáis que os eche una mano con la compra (supermercado, farmacia...) podéis contar conmigo. Posiblemente haya gente que por edad o grupo de riesgo no pueda hacerlo. Tengo cerrado mi negocio hasta que todo se normalice y tengo tiempo libre. Os dejaría las cosas en la puerta para evitar contacto. Mi número es.... Por supuesto, completamente gratis y sin ningún compromiso. ¡Ánimo a todos! Juntos conseguiremos que todo esto pase pronto”.

Es el mensaje escrito a mano que apareció ayer pegado en el ascensor de una comunidad vecinal de la calle El Greco. Un ejemplo de la solidaridad vecinal que se multiplica en estos días de aislamiento en los barrios de Salamanca.

En algunas zonas como el barrio del Oeste y Garrido, integrantes de colectivos vecinales han decidido canalizar y gestionar esta solidaridad con redes de apoyo donde se reciben y se anotan los ofrecimientos y se derivan a las peticiones de ayuda que puedan surgir.

La asociación Zoes del Oeste, preocupada por los vecinos mayores o que viven solos, que son numerosos en el barrio, ha lanzado un anuncio en sus redes sociales para que cualquier persona que detecte a una persona que necesitara ayuda para la compra, ir a la farmacia... se avise por Facebook en privado o a través del número de Whatsapp 601 153 472.

También en el barrio Garrido se está difundiendo a través de redes sociales y Whatsapp los teléfonos de contacto de la red solidaria para gestionar la ayuda. Los vecinos que lo necesiten y los que echen una mano pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos 674 873 963 y 697 122 560.