La salmantina que construyó su casa sobre las raíces de un bar y una mezquita

Primero, fue un bar. Después, albergó un servicio técnico para aparatos electrónico. Le siguieron una guardería y un espacio de culto para la comunidad musulmana. Tras acoger usos tan diversos, hace ocho años, cuando en Salamanca no eran tan habituales los loft o el reciclaje inmobiliario, Nazareth Sánchez apostó por transformar ese bajo comercial en su hogar. “Papá, en ese local vuestro, me voy a hacer una casa”. “Tú estás loca”, le respondieron, pero ella lo tenía muy claro y contaba con muchas ideas de cómo quería que fuese su casa.

Esta mujer, que regenta en Salamanca una agencia de viajes independiente en la que ofrece vacaciones diferentes a lo convencional, también apostó por un modelo de casa diferente. No solo consiguió sacar adelante su proyecto sino que hoy está muy satisfecha con la decisión que tomó. “Desde que pregunté a la comunidad de propietarios para ver si me permitían hacerlo hasta que me puse a vivir, incluyendo la obra, pasó más de un año. Sí, porque la reunión con los vecinos no podía ser extraordinaria solo por mi tema y tuve que esperar a una junta general y que se pusiera ese punto en el orden del día.

También, a tener el proyecto del arquitecto, así como a que lo revisará Urbanismo del Ayuntamiento y luego ejecutar la obra, pagar las licencias y las tasas,...”, explica. ¿Por qué optó por esta opción? “Terminó la relación con mi pareja y volví casa de mis padres con 30 años, y acababa de abrir una agencia de viajes como autónoma en la avenida de Portugal. Entonces, en esa situación, cualquiera se mete en una hipoteca...”, recuerda esta mujer que transformó un local vacío en pleno Garrido en un loft sin puertas y “a capricho”. “Revalorizas el local, que deja de serlo para convertirse en vivienda”, comenta. “Mi casa tiene calefacción eléctrica e independiente del resto de vecinos del edificio. Es costoso pero tampoco mucho más que el que tiene gas ciudad”, apunta Nazareth, quien, aunque en algún momento se mude a otra casa, tiene claro que de su vivienda actual no se desprendería. Ella, que fue pionera en este tipo de reciclaje inmobiliario, quiso hacer todo respetando la legalidad y consiguiendo todos los permisos. Por ello, insiste en que no en todos los inmuebles es posible una reconversión como la que ella hizo.

Dedicado a la organización de espectáculos y orquestas, a Juan Carlos las restricciones derivadas de la pandemia le han dejado sin ingresos desde octubre de 2019, por lo que ha tenido que reconvertirse. En los últimos meses no le ha faltado tiempo para pensar. También tenía un local sin uso en Garrido y decidió invertir en él. Optó por segregarlo y con sus propias manos está transformándolo poco a poco en tres pequeños apartamentos a pie de calle que también pueden usarse como despacho. Ha visto como en otras ciudades, especialmente en Madrid, estas transformaciones de inmuebles de uso comercial o profesional en viviendas está dando buen resultado como apartamentos turísticos, así que ha decidido probar algo parecido en Salamanca.

Pero no solo los particulares se han sumado a esa tendencia del reciclaje inmobiliario. Las empresas del sector también se han embarcado en proyectos de este tipo en una ciudad como Salamanca, en la que el ritmo de construcción de nuevas promociones de vivienda ha descendido en las últimas décadas. Seiscientos metros cuadrados ocupaba la zona de oficinas de un edificio de la avenida de Portugal que Solución Inmobiliaria ha convertido en viviendas de una y tres habitaciones, algunas de ellas con una superficie superior a los cien metros. En marcha tiene también la reforma de unos antiguos despachos en el paseo de Carmelitas que se convertirán en un apartamento y una oficina, explica Jaime Martín. Es tan solo un ejemplo de cómo se están reaprovechando espacios profesionales o comerciales sin uso para ofrecer viviendas a estrenar con muy buena ubicación.

En el barrio de San Bernardo, resulta fácil localizar varias intervenciones de este tipo. Así, en la calle Arapiles, junto al centro de convivencia Victoria Adrados, un antiguo locutorio alberga hoy dos apartamentos a pie de calle. En la misma vía, pero más cerca de Maristas, entre librerías, fotocopiadoras y academias, otro propietario ha transformado un antiguo establecimiento comercial en una vivienda. Pero también hay intervenciones similares de reconversión inmobiliaria en el centro de la ciudad. En la zona residencial que se encuentra entre las calles Ramón y Cajal y San Blas se ha solicitado recientemente autorización al Consistorio para transformar un bajo en vivienda, siguiendo los pasos de otros locales que están muy próximos.