La salmantina de 15 años que ha logrado una de las 400 becas Amancio Ortega

Lucía García Rodríguez, alumna de 15 años de 4º de la ESO en el colegio Maestro Ávila es una de los 400 afortunados (70 de ellos gallegos), seleccionados en la última convocatoria de becas de la Fundación Amancio Ortega a la que se han presentado más de 10.000 aspirantes, el récord hasta la fecha. “En la cuarentena vi muchos vídeos de jóvenes que se iban a estudiar a Estados Unidos y Canadá. Me gusta viajar y me gustaba ver los vídeos de los diferentes destinos de esos países. Busqué formas para hacer un intercambio o curso escolar y encontré la beca Amancio Ortega, así que en cuanto tuve la edad presenté la solicitud”, explica la salmantina.

“Tengo una hermana pequeña de diez años y aunque sé que le costará, ya le he dicho que le haré videollamadas todos los días”, admite la alumna, que no puede ocultar su ilusión por la beca. “Tiene muchos beneficios. Es más que hacer un curso escolar. Supone vivir experiencias, aprender otra cultura, conocer más gente... Quiero aprovechar la experiencia al máximo ”, subraya.

“ Me gusta hacer las cosas bien, soy bastante autoexigente. Se puede sacar una buena nota si le pones esfuerzo . Cada día hago los deberes y el tiempo que me sobra lo dedico a repasar lo que he dado en clase, todo eso sumado a los trabajo y al buen comportamiento hace lograr buenas notas. El esfuerzo merece la pena”, reconoce. Notas excelentes que ahora le han servido para cumplir uno de sus sueños.

Desde que la joven vio con gran emoción su nombre en el listado de becados de la Fundación Amancio Ortega no ha parado de recibir felicitaciones. “Es un orgullo lograr una beca con más de 10.000 aspirantes. Mis compañeros y profesores me felicitan por los pasillos. Están muy ilusionados, como yo”, destaca la alumna de Maestro Ávila, que aún no ha decidido cómo enfocará su futuro: “Me llaman la atención las Ciencias pero no tengo muy claro qué estudiar. Me gusta criminología y criminalística”. Quizá la nueva experiencia en Canadá le inspire y le reoriente en una carrera seguro muy prometedora.