La prueba de madurez de la EBAU se retrasa a 2028

No ha habido sorpresas. Finalmente, la prueba de madurez Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) no comenzará a ponerse en marcha en el año 2024, como estaba previsto en el borrador que presentó la ministra Pilar Alegría, sino que su implantación se pospone al año 2028.

Este punto no formaba parte del orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este martes en Madrid, así que no se votó, pero los responsables de Educación sí que informaron de su intención de hacer efectivo el cambio de fechas a los representantes de las Comunidad Autónomas y debatieron con ellos sobre los próximos cambios.

“Se ha vuelto a plantear y a debatir el planteamiento que tiene el Ministerio de seguir con la propuesta de la EBAU y ha ofrecido a las comunidades autónomas un retraso de la prueba de madurez, pero en ningún momento ha puesto encima de la mesa el planteamiento que llevamos reivindicando en Castilla y León de que si existe un distrito único, tiene que haber una prueba única”, ha comentado la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, a su salida de la larga reunión que se ha extendido durante más de tres horas.

Ante esta cuestión, el secretario de Estado, José Manuel Bar, aseguró este martes que la prueba única “es inviable jurídicamente” y mencionó dos sentencias del Tribuna Constitucional que sentaron jurisprudencia en lo que a competencias educativas se refiere. Tampoco, según Bar, es viable una única prueba desde el punto de vista práctico: “¿Cómo vamos a hacerlo cuando las comunidades ya han aprobado sus currículos y tienen su respectivo 50 por ciento de los contenidos?”, dijo y se manifestó convencido de que esa propuesta no puede aspirar al consenso.

Sin embargo, Lucas volvió a recordar al Ministerio de Educación que no es una postura exclusiva de Castilla y León, también Madrid, Galicia y Andalucía defienden esta idea y estas comunidades cuentan con un 40% de los alumnos que realizan la EBAU en toda España, “así que no es cualquier cosa que no se tenga en cuenta a estas comunidades autónomas”, apuntó la consejera y añadió: “Nos hemos posicionado en no avanzar en ese proyecto y se ha pedido que se retire y se parta de cero para buscar un consenso entre todas las comunidades autónomas”.

No tienen ninguna intención el Ministerio de Pilar Alegría de volver a empezar su proyecto. El secretario de Estado comentó que “la prueba entrará en vigor en junio de 2028”, pero agregó que en 2024, cuando comienza el primer año de transitoriedad de la nueva EBAU, no habrá prueba de madurez, como quería Pilar Alegría, sino que se mantendrá el modelo actual, aunque “incluyendo el carácter competencial que deseamos que vayan teniendo las pruebas de la EBAU”, dijo Bar.

Serán los grupos de trabajo los que irán perfilando de qué modo se integra el carácter competencial que quiere el Ministerio de Educación que tenga la EBAU sin llevar a cabo el cambio sustancial que es la polémica prueba de madurez. No participará en ellos Castilla y León, pues ayer la consejera insistió: “No vamos a estar ahí como un cero a la izquierda”.