La población que sí crece en Salamanca: ya hay más de 15.000 perros en la ciudad

Mario Gutiérrez, antiguo trabajador de la protectora salmantina “Peludosos”, cree que esta decisión debe ir acompañada de un previo análisis de la situación personal: “Hay que tener en cuenta que un animal de compañía requiere de una gran responsabilidad y hay que conocer las capacidades y posibilidades de cada uno. Hay que analizar la situación económica, personal y la situación laboral, entre otros. Estar muy seguro de dar el paso y contemplarlo todo para que luego no surjan otro tipo de problemas. Las protectoras se enfrentan a situaciones de abandono de animales muy frecuentemente”.

Fredes Barbero García, presidenta de la Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas (ASPAS) asegura que no está de acuerdo con algunos puntos, además alega que no es la única: “La ley está coja porque se excluye a los animales de caza. Tendría que ser la misma para todos los animales y es algo que no entendemos”. También se autoproclama defensora del movimiento animalista que ha surgido en este contexto y que ha unido a muchas protectoras en España bajo el lema “mismos perros, mismas leyes”.

Mario Gutiérrez apuntaba lo que puede ser el gran avance que introduce la nueva ley: “Los animales tendrán más derechos y se van a endurecer las penas. Cualquier mejora que pueda garantizar un mayor compromiso de las personas con los animales bienvenida sea”.

También ha recalcado que es muy importante conectar con el animal de compañía y conocer las claves que puedan permitir a la persona convivir en armonía con el animal y crear un vínculo: “El animal de compañía busca ser uno más y busca su sitio. También te obliga a estar ocupado, a salir y a desconectar con él. En ese intercambio él obtiene beneficios pero tú también”

Una de las principales causas que llevan a las familias que adoptan a abandonar al animal, o a volverse atrás en su decisión, es fruto de un difícil proceso de adaptación. Mario asegura que la clave está en la comprensión: “El ser humano tiene que entender al animal, no podemos exigirle que actúe como nosotros. Lo segundo más importante es trabajar en positivo. Es una aventura que va a ser larga en el tiempo y requiere trabajo e implicación”.

También asegura que las protectoras están acostumbradas a recibir animales que han sido maltratados y recalca que es un daño psicológico muy severo para el animal: “Si quieres darle en adopción y que tenga una segunda oportunidad tienes que trabajar en todos sus miedos”.