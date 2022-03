La oposición en bloque da la espalda al presupuesto municipal de 2022

Todas las reclamaciones han sido rechazadas, y el presupuesto del Ayuntamiento de Salamanca para este año, que asciende a un total de 166,8 millones y que contempla, junto a las entidades dependientes, supone una inversión de 45 millones de euros, ha recibido este viernes el visto bueno definitivo del pleno. Ha salido adelante solo con los votos favorables del PP y Cs, ya que todos los grupos de la oposición le han dado la espalda alegando que llega tarde, no es participativo, resulta repetitivo y, a todo ello, han sumado la baja ejecución de las cuentas anteriores.

Por otra parte, PP y Cs, con el apoyo del concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, han dado el visto bueno a la ordenanza que regula la nueva plusvalía, que continuará aplicando los tipos máximos permitidos por ley tras la reciente modificación del sistema de cálculo de este impuesto. Se ha rechazado, por tanto, la petición del PSOE de una rebaja generalizada del 5% en este tributo. El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha recriminado a los socialistas que pidan en Salamanca lo que ellos no hacen en los ayuntamientos de Valladolid y Segovia. El popular ha insistido en la pérdida de 2,5 millones de euros de recaudación que se espera el cambio en el método de cálculo, una reducción que supone un ahorro, en la misma medida, para los contribuyentes. Por otra parte, si se ha aceptado la propuesta del PSOE de que la bonificación del 95% a la plusvalía se aplica para las personas con una discapacidad reconocida del 33% y no solo a partir del 50% como estaba contemplado inicialmente.