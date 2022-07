La oportunidad laboral de Bibiana tres años después

“Llevo fuera de mi país 10 años. Antes estuve en Panamá, en casas de familias primero, luego administrando un local e incluso llegando a ser la supervisora de un restaurante”, relata. Sin embargo, hace tres años decidió abandonar Panamá, ya que la situación económica empezaba a empeorar allí. Su siguiente destino fue España. “Siempre me había llamado la atención. Además, tengo una amiga que llevaba en el país 15 años. Cuando le comenté que la situación en Panamá se estaba complicando, me animó a venir. Incluso me prestó el dinero para viajar”, señala.

Primero estuvo en Barcelona, para luego desplazarse hasta Salamanca, concretamente a Alba y luego a Santa Marta. A través de un familiar consiguió un trabajo justo antes de que se decretara el confinamiento y que consistía en la atención a una persona mayor. Un empleo sin contrato, pero que al menos le reportaba ingresos. Sin embargo, tras 14 meses , se quedó sin trabajo.

La labor de Cáritas Salamanca jugó un papel clave en este momento tan complicado para Bibiana. La organización diocesana la asesoró. “Me preguntaron en qué quería trabajar y yo les dije que en el comercio, aunque no tuviera experiencia en el sector”, indica, además de agradecer a su orientador que le inscribiera en el curso a pesar de que no la conocieran. “Me dio la oportunidad”, asegura.

Bibiana reconoce que es una persona inquieta y a la que no le da miedo afrontar retos. “No tengo estudios universitarios, pero tengo claro que oportunidad que se presenta, oportunidad que aprovecho”, afirma. Por eso aconseja a las personas que están en desempleo que no se desanimen y que no desperdicien cualquier opción que les surja. “Formarse a través de cursos es importante. No hay que cerrarse en buscar trabajo en un sector. Cuantas más puertas abiertas, mejor”, subraya. Ahora Bibiana se centra en ganar experiencia en el comercio para tener más oportunidades y conseguir un mejor trabajo. El objetivo final es traer a España a sus dos hijos que están en Colombia.