La nueva versión de la Tarjeta Activa no convence

El cambio de las condiciones a partir del 31 de diciembre en el programa de la Tarjeta Activa ha supuesto un punto de inflexión para la aplicación, que ha pasado de contar con 754 establecimientos adheridos a 113 en la actualidad. Aunque se siguen sumando comercios, lo cierto es que el ritmo es muy lento, ya que en las últimas dos semanas solo han dado el paso 13 tiendas.

Cabe recordar que la modificación de los requisitos implicó dar de baja a todas las tiendas de la aplicación, de tal modo que para darse de alta de nuevo tenían que aceptar explícitamente los cambios. En la primera semana solo se volvieron a adherir 100 establecimientos, 13 más desde entonces hasta este lunes.

Y es que antes la campaña era todo beneficios para los comerciantes, que ahora tienen que asumir la mitad del 6% de las bonificaciones por compras. A esta obligación se suma que todos tienen el deber de canjear los “euros municipio”, ya que antes solo lo hacía una pequeña parte.

Otro de los cambios significativos de la nueva Tarjeta Activa es que ya no tiene un presupuesto abierto como hasta ahora. Para acotar las cantidades, los clientes no podrán acumular ni gastar más de 30 euros al mes en su monedero virtual y cuando canjee los euros la cantidad no podrá superar el 20% de la compra total efectuada.

Una vez comprobadas las facturas, el Ayuntamiento pagará con periodicidad mensual.