La NASA apunta a la Plaza Mayor para observar la Luna

Una fotografía de la Plaza Mayor de Salamanca del pasado día 1 de octubre con el ágora llena con motivo del Día Mundial de Observación de la Luna ha sido una de las imágenes elegidas por la NASA para ilustrar el boletín informativo dedicado a este acontecimiento. La espectacular imagen es obra de Álvaro López Moreta, un profesor de Primaria miembro de la OSAE (Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio) que asegura que ver su foto en el documento difundido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio “es como un premio”.

Un millón de personas en todo el mundo participaron en las 4.200 actividades organizadas por el Día Mundial de Observación de la Luna y entre ellos uno de los más destacados para la NASA ha sido el celebrado en Salamanca. “Es un orgullo ver mi fotografía en el documento. Cuando me lo mandaron al principio no le hice mucho caso porque no sabía qué era, pero cuando me di cuenta me puse muy contento”, comenta feliz Álvaro López, que forma parte de la OSAE desde el año 2019.

“Desde pequeño me gusta mucho el cielo nocturno y me gustaba observarlo con el telescopio, pero desde hace cuatro años me dedico a fotografiarlo y eso me apasiona”, explica sobre su afición por la Luna y las estrellas.

Casi 5.000 personas acudieron el 1 de octubre de este año a la Plaza Mayor para participar en el acto de observación de la Luna organizado por la OSAE con el Ayuntamiento, una cifra muy elevada de participantes que probablemente también llamó la atención de la NASA, así como la belleza del lugar.

Álvaro López Moreta mandó las fotos a la OSAE y la organización se encargó de difundirlas por las redes sociales etiquetando a la NASA, llamando de esta forma su atención. “Subí las fotos a Flickr compartiéndolas con el grupo de la NASA”, recuerda Óscar Martín, presidente de la OSAE, que destaca el valor de que la fotografía de la Plaza Mayor de Salamanca esté entre las elegidas por la importante promoción que supone para Salamanca y su Plaza Mayor, pues el documento distribuido por la NASA llega a personas de todo el mundo y está, además, en su página web.

Asimismo, la elección de esta imagen es un revulsivo para la organización. Hace más de una década que la OSAE comenzó a poner en marcha este tipo de actividades con las que pretende ampliar los conocimientos de la ciudadanía sobre la Luna y el Sol, de hecho, al igual que en octubre celebra una jornada de observación lunar, en junio hace un acto centrado en el Sol.

La Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio está pendiente de cada acontecimiento astronómico. El último tuvo lugar la madrugada del jueves, cuando la Luna ocultó en parte a Marte. “Es algo importante porque no es habitual, de hecho, la próxima vez que se pueda ver desde Salamanca será en el año 2056”, explica Óscar Martín. Este apasionado de la astronomía ha sentido con anterioridad a Álvaro López la emoción que supone que la NASA publique una fotografía con su firma. Fue en el año 2009, cuando difundió una imagen qué Óscar Martín captó de un eclipse.