El pasado martes se probaba su nuevo uniforme, el “traje” que le devuelve al mundo laboral después de quince meses en los que se le han cerrado decenas de puertas, principalmente por un único motivo: su edad. Pilar Zurdo se ha hartado de escuchar: “Necesitamos a alguien más joven. Eres muy mayor”. Pero hoy se convierte en ejemplo de esperanza para quienes, como ella, compiten con demandantes de empleo que tienen 40 años menos. “Yo puedo demostrar que soy tan válida como una persona joven. Puedo cargar como la que más. Tengo 61 años, pero físicamente estoy perfectamente”, asegura.

Comenzó a trabajar cuando acabó el colegio. Trabajó en varios hoteles, llegando a ser la gobernanta. Hace años hizo un parón en su vida laboral para centrarse en su casa y sus hijas, quienes, junto al resto de su familia, la han ayudado durante el último año a pagar los gastos básicos. “Me centré en cuidarlas. Ahora no lo haría. Tengo el mejor ejemplo en mis hijas. Ellas han seguido trabajando. Me arrepiento de no haberlo hecho”, asegura.

Cuando llegó el covid acumulaba ya ocho años trabajando en una casa particular, primero, encargándose de una niña y después de las tareas domésticas. Pero, con el confinamiento, “cuando las cosas se pusieron feas”, sus servicios dejaron de ser necesarios y se quedó en el paro. Vive sola . Sus hijas residen en La Coruña y Valladolid, y durante gran parte de la pandemia no pudo verlas.

Y, desde que el covid llegó para cambiarlo todo, ha salido adelante con los ahorros que tenía, el respaldo económico de la familia y alguna ayuda social. Pese tras años de trabajo, apenas ha cotizado lo suficiente para poder cobrar una pensión cuando le llegue la edad de jubilarse. “Tengo muy poquito tiempo cotizado”, explica apuntando que, cuando empezó a trabajar las cosas eran distintas y no todos estaban dispuestos a darla de alta.

Pilar no puede permitirse dejar de trabajar, así que, con la pandemia, se convirtió en una demandante activa de empleo. Envió currículum a todas las ofertas, incluso se puso al día con la tecnología para buscar trabajo por internet. “Me podía tirar hasta tres y cuatro horas para hacer algo en el ordenador, pero al final lo conseguía”, explica. “Ya por desesperación me puse a vender cosméticos por catálogo. Y mis hijas me preguntaban si me compensaba. Más mental que económicamente. Me distraía y me ayudaba a quitarme alguna factura”, comenta. “Es superdifícil encontrar empleo con mi edad. Es para desesperarse. He llegado a estar muy agobiada”, recuerda explicando que iba a las entrevistas y le respondían: “Buscamos a alguien más joven”.

Hace dos meses, tras pasar unos días con una de sus hijas, llegó al buzón una carta del Ecyl. Era una entrevista de trabajo, pero la cita ya había pasado y, aunque intentó que se la hiciesen igualmente, no fue posible. Y, a mediados de junio, la misma oportunidad volvió a presentarse.

Tuvo una entrevista en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca, y al día siguiente era una de las seleccionadas. Mañana comienza seis meses como trabajadora del servicio de limpieza de instalaciones municipales, y hay opciones de que, tras ese medio año, pueda

continuar. Es uno de los contratos de los programas de empleo para personas de colectivos vulnerables del Ayuntamiento que cuentan con financiación de la Junta de Castilla y León. Se trata del Preplan 2021, a través del cual el Consistorio ha recibido 533.334 euros y en el que se prioriza la contratación de mayores de 55 años, desempleados de larga duración, personas con discapacidad... Además, el Consistorio recibe otros 400.000 euros de la administración autonómica para facilitar empleo a beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Todo ello, se traducirá en cerca de 150 contratos para personas vulnerables en un año.

El consejo de Pilar a los que pasan por una situación similar: “No hay que rendirse nunca. Habrá momentos en los que estés más ahogado, pero hay salida”.