La medida que espera evitar en Salamanca cerca de mil consultas a Oftalmología

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca va a comprar varios retinógrafos que instalará en sus centros de salud y que aspiran a ‘ahorrar’ cerca de 1.000 consultas al año al servicio de Oftalmología del Hospital. Un objetivo que, además, no saturaría a los médicos de familia puesto que el plan es aprovechar las competencias del personal de Enfermería y asignarles la tarea de realizar las ‘fotografías’ de retina.

El Portal de Contratación ya publicó el pliego de condiciones para la compra de tres retinógrafos por un total de 60.000 euros. Estos equipos se sumarán al que ya se está utilizando y la intención es trabajar con un total de cinco retinógrafos. Uno -más pequeño- rotaría por las zona de salud rurales y el pilotaje se empezará a realizar en los centros de salud de la capital, aunque todavía no se ha decidido en qué barrios se instalarían los nuevos equipos.

La retinografía es una prueba que detecta anomalías en la retina del paciente y que puede servir para diagnosticar de forma precoz la diabetes o la hipertensión, pero también es clave para las personas ya diagnosticadas, puesto que si el problema no se ataja a tiempo puede derivar en una ceguera.

El oftalmólogo y profesor de la Universidad de Salamanca, Emiliano Hernández Galilea, destaca que la incorporación de este servicio en los centros de salud va a suponer “una gran ayuda” para los especialistas del Hospital. “Al hacer una retinografía ellos ya pueden ver si hay una patología y en ese caso nos lo mandan al Hospital para que lo verifiquemos y concretemos qué es lo que tiene ese paciente. Pero si esa persona no tiene ningún problema, se ha evitado tener que derivarle al Hospital para realizar un ‘fondo de ojo’.

Estos equipo -no midriáticos- no necesitan de gotas ni es preciso dilatar la pupila, por lo que con una formación sobre el uso de los dispositivos se puede poner en marcha un cribado realmente ágil. “En el País Vasco ya lo llevan haciendo desde hace un tiempo y el número de retinografías que llegan a los hospitales no es tan elevado como lo era antes. Antes de poner en marcha ese cribado en Primaria los pacientes con patología llegaban en estadios más avanzados”, recuerda.