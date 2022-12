La hostelería salmantina destaca la “imagen positiva” del Fin de Año Universitario

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Moro, se subía al escenario de la Plaza Mayor y les pedía “moderación” tanto en sus actitudes como a la hora de beber alcohol. Con esta imagen, el representante de los empresarios quiso trasladar que más allá de que hubiera más o menos jóvenes en la Plaza Mayor y en el evento, pretendía reforzar la “imagen positiva” del Fin de Año Universitario”.

“Estamos muy satisfechos tanto por la organización, la afluencia como haber podido enganchar a tantas personas que han estado en la Plaza sin beber alcohol”, hizo balance este el representante de los hosteleros, que aseguró que la imagen de la ciudad ha salido reforzada al haber habido una “lucha contra los macrobotellones”. “Creo que estamos trabajando para quitar esa imagen y en ello estamos participando los hosteleros, la Policía Local, el Ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Respecto a las cifras de los jóvenes, Moro se mostró satisfecho aunque reconoció que la existencia de una fiesta alternativa con 4.000 personas en el Multiusos Paraíso había restado afluencia a los bares del centro de la ciudad. Por, ello ya desde el día después de la Nochevieja ya se plantea el reto de que en el año 2023 haya una unión “sin fisuras” para que todos los bares de ocio nocturno remen en la misma dirección durante la participación del evento masivo.

Sobre la imagen positiva proyectada de la ciudad, el hostelero también valoró que no haya habido ni incidentes, ni atenciones de emergencia de gravedad con unas cifras inferiores a las que se habían registrado en los últimos años. No obstante, reconoció que hay aspectos de mejora para avanzar en los próximos años hacia la ciudad multicultural que se veía en otras ediciones.

Moro reconoció que en esta ocasión no han organizado una logística de transporte desde otras ciudades, debido a la premura de la organización del evento, y se comprometió a recuperarlo para el próximo año. “Este año no hemos podido y hemos dado prioridad a que en la organización no hubiese dificultades”, reflexionó el presidente de los hosteleros. La mayoría de los viajes organizados que llegaron a Salamanca procedieron de asociaciones de Erasmus que fletaron autobuses y pernoctaron en la noche del jueves en establecimientos hoteleros de la ciudad.