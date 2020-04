La guionista salmantina de una de las series adolescentes de moda

Beatriz Arias (Salamanca, 1991) es guionista y se incorporó a “SKAM España”, desde Zeppelin TV al, equipo que coordina Estíbaliz Burgaleta. Dio el paso “contentísima”, porque “el proyecto era precioso”. “Desde Movistar”, explica Arias a LA GACETA, “tenían claro que no querían hacer una copia de la serie original noruega. Por eso, antes de empezar a escribir, trabajamos con un equipo de psicólogos que entrevistaron a un montón de chavales de entre 15 a 19 años. Descubrimos que la realidad de los adolescentes españoles en 2018, que fue cuando empezó la primera temporada, era algo diferente a la de la serie noruega, aunque los miedos y vergüenzas de sus protagonistas sí que seguían siendo los mismos. El miedo al rechazo de tus amigas, a no ser lo suficientemente buena, a enamorarte de quien no debes... Por eso, aunque se respetó el viaje interior de cada una de las protagonistas, lo que hicimos fue modificar el camino para que cualquier adolescente que viera la serie pudiera decir “es verdad, así es mi vida, esas cosas me han pasado a mí o las he visto en chicos y chicas de mi alrededor”.