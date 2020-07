La grafóloga Mercedes Sánchez lanza “Todo está en los libros”

En “Todo está en los libros” (Última Línea) Mercedes Sánchez García, grafóloga que colaboró con LA GACETA analizando firmas de conocidos personajes de la vida pública, condensa su pasión por la literatura con una amplia recomendación de libros, que abarcan una gran variedad de temas y lugares, desde Grecia hasta nuestros días.

Es licenciada en Geografía e Historia, entre otras cosas. ¿Desde cuándo le interesa la literatura?

Desde los tres años. Mi madre me cantaba un romance, con su rima, de una mora que es recogida por un caballero y descubres que era una hermana suya. Siempre me ha encantado que me cuenten historias.

¿De dónde surge este libro?

Pertenezco a una tertulia literaria de Madrid desde hace 30 años y en el libro recomiendo algunos libros que he leído y presentado, como “La Peste”, “El retrato de Dorian Grey”, “Pedro Páramo” o libros que han aportado otros compañeros. El detonante de este libro fue el confinamiento. Encontré uno de estos textos y decidí corregir todos. Seleccioné los que más me sedujeron. Creo que el libro es entretenido. Se abre con “La azarosa vida de las palabras”, del académico salmantino de la RAE José Antonio Pascual, de quien analicé su firma para LA GACETA: Es un hombre que sabe de todo y es muy humilde. Y se cierra el libro con “Memorias de un guardia de la República”, que escribió mi padre y que emociona a los lectores. Aunque en una autobiografía es difícil no caer en la pretenciosidad o en cierto engreimiento, el autor sortea ese peligro con sobriedad, ironía y sentido del humor. El “yo” del texto es muchas veces el del antihéroe, algo así como un Lazarillo de Tormes a quien le llueven fuertes pedriscos, pero que si puede se resguarda de los golpes.

Le interesan muchas cosas en la vida. ¿Sigue con la grafología?

Es lo que tiene llegar a mayor. Sigo con la grafología, que es mi pasión. Me interesa conocer al ser humano. Y las palabras siempre me han deslumbrado. He tenido la suerte de vivir en una fonda y allí tú tenías que observar mucho y callar. Desde esos tiempos leía el “ABC” y cuando vi la palabra psicópata, quise conocer su significado, ya que se refería a un asesino que mató a toda su familia porque les debía dinero. Desde entonces quise averiguar quiénes eran los psicópatas y en una recensión sobre ellos digo que no tienen alma. El doctor Villacís, que también es grafólogo, dijo que como se aburren, hacen maldades.

Su tertulia literaria es muy longeva.

Hice un Curso de Escritura Creativa durante tres años en la Escuela de Letras, que dirigió Juan José Millás entre otros profesionales. De ahí surgió la tertulia, a la que luego se han incorporado otros contertulios.