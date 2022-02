La fórmula para que las mascotas pasen a ser familiares

La Ley de Protección Animal da un paso más hacia la consideración de las mascotas como miembros de la familia. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al borrador, que ahora tendrá que pasar por el Congreso y por el Senado, pero que aclara por dónde avanza la normativa. Sigue en pie la intención de que las tiendas de mascotas solo vendan peces y la prohibición de exhibir animales, también en belenes y cabalgatas.

No todo el mundo podrá tener mascota y no todos los animales podrán ser de compañía. Así, los dueños tendrán que superar un curso antes de llevarse al animal y tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, la mascota debe estar incluida en el Listado Positivo: las que sean fáciles de mantener en cautividad y exista documentación sobre su manejo y cría. No se incluirán las que puedan sobrevivir en la naturaleza y supongan un riesgo ecológico y, por supuesto, tampoco las especies protegidas o las que existan dudas acerca de mantenerlas o cuidarlas en cautividad.

El propietario está obligado a mantener al animal “integrado” en el núcleo familiar en buen estado de higiene y limpieza, además de en un alojamiento adecuado. Debe evitar la reproducción incontrolada, llegando a la esterilización en el caso de que puedan tener contacto no supervisado con otros animales en el exterior. Dentro de casa, si las mascotas no están separadas, “al menos todos los miembros del mismo sexo deben estar esterilizados”. Solo se permitirá la reproducción de animales a criadores incluidos en el registro oficial, que deben vender esterilizados y bajo contrato o certificado de donación. Los dueños no podrán dejar sin supervisión a su mascota durante tres días consecutivos, que en el caso de los perros será de 24 horas. Aquí el borrador excluye a los canes que habiten en lugares y espacios privados que por su actividad se desenvuelven sin supervisión del titular. El resto se considerarán animales abandonados.