La falta de material retrasa la reforma de San Bernardo

La remodelación del Mercado de San Bernardo sigue a la espera a pesar de que el Ayuntamiento de Salamanca envió a los titulares de los puestos una circular para informarles de que los trabajos comenzarían el lunes pasado. Este miércoles no había ni rastro de la obra, mientras se notaba cierta crispación entre los comerciantes. El motivo de la demora, según fuentes del Consistorio, es que la empresa adjudicataria tiene problemas con el suministro de los materiales de construcción. Lo cierto es que, según los titulares de los puestos, los responsables de la constructora han visitado varias veces las instalaciones esta semana, además de este miércoles, que volvieron a comprobar el estado del sótano y de varias dependencias del edificio.

Según el Consistorio, estaba previsto que la remodelación comenzara antes, pero se retrasó al 9 de enero a petición de los propios comerciantes, que prefirieron dejar pasar la campaña de Navidad sin obras para no generar molestias a los clientes. “El día 5 de enero vinieron los de la constructora y días después el Ayuntamiento nos envió una carta certificada informando de que los trabajos comenzarían el día 9, pero desde entonces he llamado varias veces al teléfono para resolver dudas y me dicen que la responsable no está”, se quejó este miércoles Ana, titular de uno de los puestos, para añadir que “es un teléfono por si tuviéramos dudas o problemas y yo estoy llena de dudas porque no sé qué hacer con la mercancía que tengo”.

Los trabajos que afectan a la planta de los puestos comenzarán por el pasillo que está prácticamente está vacío, trasladando a los titulares a otros espacios sin ocupar y después mover a todos hacia la zona remodelada. Según el Consistorio, así se pactó con los comerciantes, que ayer mostraban su inquietud al desconocer quiénes se van a trasladar, cómo y cuándo.

La remodelación supondrá resolver un problema de filtraciones y humedades arrastrada desde hace 12 años. Hace seis años se apuntaló todo el sótano para evitar desprendimientos provocados por las filtraciones procedentes de los puestos y las cámaras de la planta superior. Hoy en día sigue igual, con puntales cada metro para asegurar la zona que rezuma humedad y condensación.

En cuanto al proyecto, se formalizó en abril del año pasado por 494.338 euros y un plazo de ejecución de 16 meses para impermeabilizar el suelo de la planta baja y acabar con las filtraciones hacia el sótano. Además, abordará la limpieza, preparación, reparación y refuerzo de las armaduras con láminas de fibra de carbono. Los trabajos servirán para reparar y reforzar las vigas, además de instalar un pavimento continuo de resina antideslizante. Por su parte, el sótano se habilitará como centro cívico, con aulas y despachos para agrupaciones vecinales.