La contratación de personas con discapacidad cae en Salamanca por culpa de la pandemia

“En la discapacidad física o sensorial se pueden hacer cosas, pero en la intelectual el teletrabajo casi no existe”

En el ámbito de la discapacidad física, el director del CRMF de Salamanca, Ricardo Bravo, detalla que las personas con discapacidad se han visto afectadas “por el parón empresarial”. “La realidad, a veces es dura y sobre todo compleja. Aquí se preparan para un empleo con siete modalidades de formación y potenciación de la autonomía personal, pero en muchos casos tienen una doble discapacidad, también intelectual que les dificulta la inserción en el mercado laboral”, detalla Bravo. En este sentido, reconoce que la dificultad para la entrada en la empresa ordinaria hace que muchas veces no se planteen ese salto, ya que necesitan una estabilidad para cambiar la prestación que reciben del Estado por la discapacidad por un trabajo, que si no da la suficiente seguridad no compensa a los beneficiarios. “ Cuando pasan a tener un empleo y lo pierden, muchos se quejan de que tienen que volver a pasar por tribunales para que les valoren la discapacidad para saber si ha aumentado o disminuido provocando un cambio en las ayudas que anteriormente recibía”, reconoce Bravo que señala que el impacto de la pandemia se está observando en todos los sectores. Eso sí, reconoce que la realidad de Salamanca no ayuda a cambiar este escenario. “Es una provincia sin apenas dinamismo empresarial y eso se nota a niveles de contratación”, reconoce.

A María López no le sorprenden las cifras de descenso de contratos de las personas con discapacidad. Siempre ha sido una persona activa y a sus 35 años ha tenido experiencia tanto en la empresa ordinaria como en centros especiales de empleo. Antes de la pandemia se quedó en el paro tras finalizar su contrato de tres meses y ahora ha recuperado la “ilusión” como operaria de limpieza en una residencia de Asprodes.

María siempre ha sido una correcaminos y nada inconformista. Tiene una discapacidad intelectual declarada del 71% que no le ha impedido buscar un empleo. “Ahora estoy demasiado contenta porque me tratan muy bien. Tengo que dar las gracias a Asprodes porque hay que reconocerles el apoyo que me han dado”, reflexiona. Sin embargo, las barreras en la empresa ordinaria siguen. Ha trabajado como empaquetadora para una multinacional, pero no se ha encontrado con el mismo ambiente en otros empleos en los que ni se preocuparon en probar cómo trabajaba. “Nos tienen que dar la oportunidad de conocernos bien porque se sorprenderían mucho. Las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar por cómo trabajamos”, reflexiona mientras le tiembla la voz. Por ello, antes de pedir más contratos pide que se cambie la mirada. “Solo merecemos que se nos pruebe como al resto de personas y muchos no hacen ni siquiera el intento”, reconoce. La discapacidad intelectual exige concienciación por parte de las empresas. No es instalar una rampa. “En muchos lugares no he podido trabajar”, asume.