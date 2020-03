La Consejería abre la puerta a pedir refuerzos de otras provincias para Salamanca

La Consejería de Sanidad ha dejado la puerta abierta a que Salamanca pueda recibir refuerzo de personal sanitario procedente de otras provincias que pudieran estar en mejor situación.

Para abrir más camas de Los Montalvos la dirección del Complejo ha tenido que reclutar a 32 profesionales de Béjar, pero la lista de sanitarios contagiados o en cuarentena sigue creciendo. Incluso para una hipotética apertura de emergencia del nuevo Hospital la clave estaría en que hubiera personal para atenderlo, situación que ahora mismo no sucede. “Siempe repetido que la Comunidad es una y todos trabajamos juntos y en red. Si en algún momento pudiera haber movimiento de profesionales, la dirección general de Profesionales lo tiene en cuenta y ha establecido circulares para la organización. Lo mismo ocurre con los voluntarios, que se mandan los listados a los gerentes de los hospitales y pueden ser solicitados de otras provincias. Por lo tanto sí. Es posible”, aseguró Verónica Casado.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó que el nivel de ocupación del Hospital de Salamanca es del 77%, pero que la capacidad de absorción de pacientes es aún mayor porque se van abriendo más plantas de Los Montalvos, se empezará a usar la Santísima Trinidad para operar a enfermos que no tengan que ver con el coronavirus y se recurrirá a residencias y colegios mayores para alojar enfermos que solo necesitan recuperarse aislados, pero sin cuidados especiales.

Lo que no depende tanto de las camas, sino de la tecnología que las acompaña, son los puestos de UCI. Esta es, sin duda, la gran preocupación de las autoridades sanitarias. Se pueden abrir cientos de camas en hospitales de campaña, pero si no cuentan con respiradores no se puede atender a los casos más críticos. En este sentido, Verónica Casado destacó que “el Hospital de Salamanca es un gran hospital y aunque tiene un índice de enfermos ingresados muy importante, la capacidad de la UCI está al 56,7%”. La consejera detalló que el Hospital de Salamanca cuenta con 63 respiradores más otros 7 equipos transportables que se usan en los desplazamientos de pacientes. De esos 70 dispositivos, 36 están siendo empleados para trata a pacientes con coronavirus y otros 9 para enfermos de otras patologías. Se trata de un informe tranquilizante, aunque la situación puede variar en cuestión de días.