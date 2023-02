La causa del malestar entre los adjudicatarios de los huertos urbanos ante el fin de la licencia

El plazo de dos años de adjudicación de los huertos urbanos se cumple próximamente, algo que ha generado inquietud entre los concesionarios, sobre todo entre los que quieren continuar con la actividad. Se quejan de que el Consistorio no les recordó al terminar la temporada de siembra —en septiembre u octubre pasado— que la licencia iba a expirar, por lo que continuaron con las siembras, así como que las personas que están en la reserva tienen prioridad sobre los que pretenden prorrogar, algo que, a pesar de su malestar, está incluido en las bases de adjudicación.

“Al no notificarnos nada después del verano, algunos de nosotros sembramos ajos, cebollas, guisantes o habas para la siguiente campaña, pero ahora no sabemos si vamos a poder recogerlos”, lamenta Gema, una de las beneficiarias. Se queja de esta falta de “elegancia” y considera que no es justo que tras solo dos años de explotación quepa la posibilidad de que se queden sin su huerto. “Después de las palizas que nos dimos para quitar las piedras y las hierbas, que eran más altas que yo”, lamenta la mujer, que además ha invertido en comprar arena para cultivar mejor la tierra, así como en abono.

Por su parte, el Consistorio insiste en que se ha informado previamente a los adjudicatarios de que finalizaba el plazo de concesión, así como de la apertura del periodo de solicitud de prórroga hasta el próximo 10 de marzo. En cuanto a la prioridad de los solicitantes de la reserva, recuerda que el artículo 7 de las bases de contratación indica que la duración máxima del disfrute de los huertos es de seis años, incluyendo las prórrogas, “y siempre que existan huertos vacantes y no haya lista de espera”.

Según la concejala de Medio Ambiente, Myriam Rodríguez, en la reserva hay cerca de 200 demandantes, que tendrán prioridad para optar a los 79 nuevos huertos que se ofrecerán próximamente. Luego se adjudicarán las parcelas de los que no se han presentado y de los que no quieran prorrogar, lo que incrementará el número de plazas vacantes y las posibilidades de que la gran mayoría de los actuales concesionarios puedan continuar. Rodríguez también aclara un aspecto importante: los que amplíen su licencia seguirán con la misma parcela.