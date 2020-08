La capital salmantina se tiñe de amarillo: solo 4 barrios conservan una incidencia de contagios óptima

En cualquier caso, el boletín epidemiológico de la Junta habla ‘solo de 11 contagios en la provincia de Salamanca, de los que solo 2 habrían presentado síntomas en las 24 horas previas. La provincia más delicada en los últimos días es la de Burgos. Ayer notificaba 31 nuevos positivos y no se descarta que algún municipio tenga que ser confinado.

La última zona en irrumpir con fuerza ha sido el centro de salud Miguel Armijo -que controla el barrio del Oeste- que según los datos de la Junta tuvo que realizar 25 pruebas a lo largo del martes, de las que 4 fueron positivos. Algunos de estos positivos no son nuevos contagios, sino PCR que se realizan a personas que eran positivas para ver si ya han superado la infección.

La estadística de los últimos siete días señala a Pedrosillo el Ralo como la zona con mayor incidencia acumulada (18.93) de Salamanca, aunque la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya especificó este lunes que para considerar que en una zona existe transmisión comunitaria no importa el número de contagiados, sino el hecho de poder controlar esos positivos: dónde se han contagiado, con quién ha estado y garantizar que están aislados para que el virus no continúe expandiéndose. No parece que exista riesgo a corto plazo de que alguna zona de Salamanca tenga que retroceder a fase 1, pero fuentes sanitarias confirmaban ayer a este diario que “el número de contagios que están entrando cada día es ya muy preocupante”.

La buena noticia es que todavía existen 17 zonas de salud en Salamanca que, no solo están en ‘verde’, sino que en los últimos siete días no han registrado ni un solo contagio.