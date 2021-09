La bailarina Vicky Gómez, de cerca: “En ‘Fama, a bailar’ viví un aislamiento muy heavy”

La coreógrafa salmantina retoma la actividad sobre el escenario con un musical sobre Michael Jackson

Han pasado 13 años desde que Vicky Gómez se alzara como ganadora del concurso televisivo “Fama, a bailar”. Desde entonces su ascenso ha sido imparable, como bailarina y coreógrafa en programas de televisión, en musicales, festivales y en videoclips de reconocidos artistas y como profesora de baile en ‘Operación Triunfo’. Durante el duro año de pandemia que paralizó la cultura, la salmantina aprovechó para volcarse en su formación, tomar más clases y consumir arte para nutrirse como coreógrafa. Ahora retoma la actividad sobre el escenario con el musical “I want u back” sobre Michael Jackson en Barcelona y sigue pendiente de una posible vuelta de ‘Operación Triunfo’, donde aún no sabe si regresaría como profesora. ¿De dónde le nace su pasión por el baile? Recuerdo que con 4 años mi madre me apuntó a clases de baile en la asociación de vecinos de Navega con una profesora que nos daba diferentes estilos: sevillanas, charlestón, flamenco, danza clásica... Fue un inicio para conocer un poco los estilos del baile. Después fui creciendo con un entorno donde el baile estaba muy presente. Mis hermanas ya bailaban y cuando montaron la Academia Raquel Gómez fue cuando me volqué cien por cien en la formación con más clases, más estilos y más horas a la semana. Me acuerdo que fue cuando apareció en televisión la serie “Un paso adelante. UPA Dance” y me hizo pensar que el baile no era sólo un hobbie sino que podría ser una forma de vida y una profesión. ¿Cómo decide dar un paso más allá y dedicarse a ello? Pasé mi niñez y adolescencia volcada en el baile. Por la mañana estudiaba y por la tarde bailaba. Con 16 años me fui a Madrid, porque era la ciudad que más opciones de formación me daba, para hacer las pruebas del Conservatorio Profesional de Danza y allí me quedé. La primera semana lloré mucho porque dejé atrás muchas cosas que quería mucho y porque era duro hacer el Bachillerato y el Conservatorio a la vez, pero cada vez me empecé a sentir más cómoda porque era lo que quería. Hice 4 cursos completos en el Conservatorio y también cursos intensivos de disciplinas de danza urbana. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por ‘Fama, a bailar’ que ganó? Tengo buenos recuerdos aunque el aislamiento fue muy heavy. No teníamos relojes, ni teléfonos, ni libros, ni películas. Fue un aislamiento total pero se hizo muy llevadero por el resto de bailarines concursantes y el equipo de profesores que nos arroparon y enseñaron mucho. Fue un máster formativo que te ponía constantemente a prueba, y en directo. Teníamos que aprender a ser resolutivos. Pero lo recuerdo con cariño.

Como coreógrafa me gusta más la tele y como bailarina, más el teatro

Rafa Méndez era el miembro del jurado más exigente de ‘Fama’, ¿sigue teniendo contacto con él? Dentro de ‘Fama’ era exigente y duro pero para mí siempre tenía palabras bonitas. Hemos seguido en contacto y es amigo. Cuando estás cerca, te das cuenta de la maravillosa persona que es. Le admiro y le sigo llamando para pedirle consejo. ¿Qué queda de aquella jovencita que en 2008 saludaba desde el balcón del Ayuntamiento a una legión de fans? La esencia es la misma. Han pasado muchas cosas, he madurado mucho. Tenía 19 años y estaba flipando. Entré en un concurso durante cuatro meses sin saber nada del exterior y al salir encontrarse con eso, para una chica tan joven como yo fue un shock. Estaba muy agradecida y emocionada. No se me olvidará nunca. Fue muy especial. Era una Vicky muy inocente con muchas cosas por aprender. ¿Qué le motiva más: la televisión o el escenario? Cada una de las dos opciones tiene algo que la otra no me puede dar. Lo audiovisual, tanto la televisión como grabar videoclips aporta un plus a mi creatividad por las cámaras. Pero bailar en el teatro te da una conexión directa con el público. Como coreógrafa me gusta más la tele y como bailarina, más el teatro. Esa vida intensa, ¿le deja tiempo para el amor? Para eso siempre hay tiempo. Para mí el amor, en todas sus formas, es lo que mueve nuestras vidas.

No he querido construir el papel de ‘influencer’, tengo seguidores en redes por Operación Triunfo