La Atención Primaria salmantina pide ‘por su cuenta’ volver a las 35 horas

Casi el 70% de la plantilla de Atención Primaria de Salamanca (Medicina, Enfermería y residentes de 3º y 4º año) está firmando un manifiesto que solicita la recuperación de la jornada de 35 horas semanales o, en su defecto, una serie de mejoras en las condiciones laborales de los profesionales salmantinos, pero lo hacen por su cuenta y desmacárndose de la marea blanca de este domingo para huir de intereses políticos.

Se trata de un extenso listado de firmas que se le va a hacer llegar a la Consejería de Sanidad la próxima semana y que ha puesto especial interés en desmarcarse de la marea blanca: “Entre los compañeros médicos hay muchas voces que no quieren que sus peticiones tengan vinculaciones políticas”, apuntan.

“Este manifiesto surge esta semana porque justo ahora se están realizando reuniones para elaborar los calendarios de guardias del año, pero no porque coincida con una manifestación. Es más, a la hora de redactar el manifiesto hemos eliminado palabras como ‘exigimos’ y las hemos sustituido por ‘solicitamos’ ¿Por qué? Porque aunque no nos hagan caso vamos a seguir realizando nuestro trabajo, pero al menos queremos que se sepa lo que sentimos y que ese maltrato de muchos años puede llegar a repercutir en la calidad final de la asistencia. Si el consejero nos recibiera estaríamos encantados, porque lo único que pretendemos es mejorar la organización de Atención Primaria”, explica el doctor Víctor Manuel González, médico de familia y tutor de residentes.

Los profesionales de Primaria recuerdan que, a diferencia de nueve comunidades, Castilla y León mantiene la jornada de 37,5 horas, lo que obliga a recuperar las ‘horas marianas’ realizando una jornada de tarde que sirve para realizar ‘acumulaciones’: atender a los pacientes de los compañeros que están ausentes (bajas, vacaciones) y que no pueden ser sustituidos porque las bolsas de trabajo están vacías. Estas acumulaciones solo se pagan cuando un médico ya ha realizado un mínimo de 20 acumulaciones en el medio urbano, o 25 en el medio rural, y el pago es de apenas 60 euros brutos.

“Lo ideal sería no tener que acumular el trabajo de nadie porque hubiera sustitutos que cubrieran esas bajas”, apuntan, pero como no hay profesionales, la demanda es que se recupere la jornada de 35 horas y todas las acumulaciones que se hagan a partir de ahí sea remuneradas. Hasta que eso sea posible, solicitan que al menos se paguen desde el primer minuto y no sea necesario acumular 25.