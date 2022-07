La amenaza a los dietistas por el intrusismo del sector en las redes sociales

“Es como si un acusado tuviera un juicio y luego quisiera defender a alguien sin ser abogado ni nada. Lo veríamos absurdo. Pues esto es incluso peor, ya que juegas con la salud”. Con esta contundencia se pronuncian desde el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León sobre el incesante intrusismo que vive el sector. El colectivo asegura que la aparición de ‘coaches’ que ofrecen tratamientos a través de redes sociales sin tener unas nociones mínimas de fisiopatologías es una “aberración” y puede conllevar graves problemas.

Tan solo hace falta echar un vistazo por Instagram para encontrar decenas de estos perfiles. Hombres y mujeres que, basándose en su propia experiencia principalmente, prometen dar las pautas idóneas —cobrando por ello— para deshacerse de unos kilos de más. “No tienen ningún tipo de formación y es peligroso”, afirma Diana Martínez, tesorera del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León.

“No tienen unas nociones mínimas de fisiopatologías, no saben cómo funciona el cuerpo y, sobre todo, no son profesionales sanitarios que puedan hacer una historia clínica en condiciones, pues no saben ni qué cuestiones son las que tienen que preguntar para obtener los datos que son importantes conocer a la hora de pautar un tratamiento dietético nutricional”, explica.

De hecho, tal y como ha apuntado Diana Martínez, en lo que va de año desde el Colegio ya han denunciado a las autoridades dos casos de intrusismo detectado en Castilla y León, aunque a diario les alertan de perfiles que se dedican a estas prácticas. “El problema es que muchos quedan en nada porque quitan la publicidad o se cierran el perfil y ya está, sin que sepamos si ya han conseguido captar a clientes —porque en estos casos no se trata de pacientes—”, añade.

“Las redes sociales han fomentado estos falsos nutricionistas porque es muy fácil. Es muy sencillo abrirse una cuenta y anunciarse. Además la gente cae enseguida porque las redes sociales entran por los ojos y lo que hacen estas ‘coaches’ es colgar fotos de antes y después de otros casos que supuestamente han llevado ellos, pero no todos somos iguales”, apunta.

Al respecto, la tesorera del Colegio recuerda que no existen dietas milagro y que muchas veces lo que ofrecen estos perfiles son soluciones temporales. “Por ejemplo sus anuncios se basan mucho en batidos que sustituyen a comidas. ¿Y luego qué? ¿Vas a quitar a esa persona el gusto de disfrutar de una comida desde un punto de vista gastronómico? Lo que hace un verdadero nutricionista es atajar el problema que le plantea el paciente y darle una serie de herramientas para que se manejen solos”, declara.

Aunque sin duda los problemas de alimentación son lo más importante, el móvil económico también preocupa al sector. “Tú en tu consulta tienes tu registro sanitario, pagas tu seguro de responsabilidad civil, pagas tu empresa de protección de datos, además de los cuatro años de universidad inviertes continuamente dinero en formación... No es abrir una cuenta en una red social y ya. Da rabia”, comenta Diana Martínez.