La accesibilidad y la eficiencia llegan a Nicar: “Hay pisos sin ascensor y sin rampa”

La mayoría de los vecinos de los conocidos como bloques de Nicar, entre la calle Linares y el parque Villar y Macías, desconocían ayer que están a un paso de reunir los requisitos para obtener la subvención con la que mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de sus edificios. “La obra de la fachada”, como la conocen ellos, está al alcance de la mano después de que la Junta de Castilla y León les haya declarado Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), junto a tres bloques de “Gladiolos”, en el Barrio de Garrido.

Ahora se firmará un acuerdo para obtener la financiación del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en el marco de los Fondos Next Generation. En la primera fase de los Bloques de Nicar se incluyen 160 viviendas y se prevé una subvención de 2,5 millones de los 3,9 millones que costarán las obras. “Que nos dejen de decir cuánto nos van a dar y nos digan lo que tenemos que poner”, censuró ayer Ulpiano, uno de los vecinos reacios a la ejecución.

“Van a aislar el exterior de los inmuebles, los patios de luces y las cubiertas. Creo que van a quedar muy bien”, defiende Eduardo, que además es el presidente de uno de los bloques. Explica que la próxima semana los vecinos tendrán la primera de una serie de reuniones para valorar los presupuestos y la información que les remitan sobre las obras. De este modo conocerán uno de los aspectos clave en este asunto: cuánto tendrá que pagar cada propietario.

“Todavía no se ha aprobado el proyecto, estamos pendientes de la adjudicación y el presupuesto final. Después ya se verá si lo aceptamos o no”, adelanta el presidente de la comunidad. Él se muestra a favor. “Por mi edad y mi situación lo veo bien. En un futuro se revalorizarán el edificio y ahorraremos en calefacción, que son aspectos que hay que valorar, porque son edificios fríos”, defiende.

También hay personas de más edad como Dolores. “Yo no quiero nada, si te dicen que te dan 20 y luego tienes que poner 50 no es negocio. Yo no paso frío en el salón con las fallidas y el brasero”. José María plantea otro problema, el de los propietarios como su hermano que ya han arreglado y aislado su vivienda. “Muchos vecinos ya tienen las ventanas y las persianas nuevas, pero es verdad que hay bloques que tienen mucha falta”.

Y es que el proyecto prevé mejorar la accesibilidad del edificio, la eficiencia energética, el aislamiento de la cubierta y de la fachada, así como el cerramiento de los balcones, además del uso de las energías renovables y la instalación de puntos de carga para coches eléctricos. En el caso de “Gladiolos” se ha producido la misma declaración, pero allí se prevé también la instalación de ascensores, además de la mejora de la eficiencia energética con aislamiento de fachadas, cambio de ventanas, así como con equipos de aerotermina, entre otros.

En la primera fase de esta actuación se incluyen 86 viviendas, trabajos que tendrán un coste de 3 millones y para los que se espera una subvención de 1,6 millones de euros.