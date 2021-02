Juan Pedro Bolaños, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca dirige el grupo de ‘Neuroenergética y Metabolismo’ en el Instituto de Biología Funcional y Genómica y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. 25 años de trabajo por los que ha sido reconocido con un número especial de la revista “Neurochemical Research”.

–¿Qué supone para usted este reconocimiento?

–Cuando me enteré me quedé sorprendido, casi perplejo, porque habitualmente estos números especiales se publican en reconocimiento de científicos que están a punto de jubilarse. Es una forma de dar reconocimiento a alguien que ha hecho durante toda su vida aportaciones al campo. Cuando me lo comunicó el editor en jefe le recordé que yo todavía no me iba a jubilar, que esperaba estar al menos 15 años más. Me explicó que no era un error, ya que esporádicamente reconocen a personas más jóvenes que han hecho contribuciones en menos tiempo y que han cambiado nuestra visión en aspectos concretos de la neuroquímica. Por tanto, para mí es un honor y estoy muy agradecido, aunque quiero aclarar que esto no es trabajo únicamente mío. Mi grupo de investigación lleva unos 25 años funcionando, y por él han pasado alrededor de un centenar de personas, quienes han aportado y aportan mucho valor al grupo, pero de forma transitoria dándole dinamismo. Así que en este reconocimiento van implícitas muchas personas.

–De hecho, ahora estamos viendo con el COVID como los grandes logros se consiguen con las aportaciones de muchos.

–Exactamente. El tema de la vacuna del COVID es un buen ejemplo. Ha habido una enorme inversión, sobre todo extranjera, en países que ahora recogen los beneficios en salud. La vacuna del CSIC que ha desarrollado Mariano Esteban y su grupo se ha conseguido con muchísimo esfuerzo y escasísimo presupuesto, lo que resulta en un hecho casi heroico.

–Siempre ha sido crítico con la falta de inversión en ciencia, ¿cambiará esta situación tras lo sucedido?

–Creo que cualquiera que se dedique hoy a la investigación científica sabe que la inversión en investigación básica -al igual que la traslacional- es imprescindible e insuficiente. Estamos perdiendo un enorme potencial humano altamente cualificado por escasez de recursos en los programas de captación de talento.