Juan José Sánchez, concejal de Promoción Económica: “Lo único que tengo claro es que no iré en la lista de Cs”

Tan solo un día después de que la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, confirmase a LA GACETA su intención de concurrir a las próximas elecciones municipales con Cs, y descartase rotundamente su paso a las filas del PP, su compañero de partido y de Gobierno, el edil Juan José Sánchez ha querido también aclarar su futuro. “Lo único que tengo claro es que no iré en la lista de Ciudadanos”, aseguró a este periódico. Sus relaciones con Suárez y Fernando Castaño, los otros dos miembros del Grupo Municipal, continúan siendo buenas, así como con los ediles del PP con los que conforma el Ejecutivo municipal, según asegura. Su decisión tiene más que ver con “determinadas decisiones” adoptadas por la ejecutiva nacional que encabeza Inés Arrimadas y con las que no está en absoluto desacuerdo. Esta decisión que ahora hace pública ya se la comunicó hace meses a sus compañeros de grupo en el Consistorio.

Quiere evitar rumores y elucubraciones. Por ello, ayer también fue claro con su futuro. “Ahora mismo no sé qué voy a a hacer al final de este mandato. Por parte del PP no ha habido ningún ofrecimiento ni yo tampoco me he ofrecido”, afirmó rotundo pero decidido a no repetir como candidato de Ciudadanos, una formación que, por otra parte, cada vez parece más cercano a su extinción. No descartó, por tanto, que en el futuro pueda pasar por integrarse en las filas del Partido Popular, pero también insistió en que la decisión la adopta por el giro que ha dado su partido a nivel nacional y no por una oferta de otra formación que por ahora no se habría producido.

La renuncia del concejal de Promoción Económica a repetir en la candidatura de Cs no cambia en nada la organización del Ejecutivo municipal. “Voy a seguir trabajando hasta el final y a continuar dándolo todo por la ciudad de Salamanca hasta el final de legislatura, como lo he hecho hasta ahora”, aseguró el edil, quien subraya que, con sus compañeros de Gobierno municipal, no existe “ningún problema” y que continuará desarrollando la misma labor que viene desempeñando desde mayo de 2019. Así, dos de los cuatro concejales que concurrieron por Cs hace cuatro años no repetirán en mayo, ya que Ricardo Ortiz ya abandonó el grupo municipal en 2020 para convertirse en edil no adscrito.