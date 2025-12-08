'El jardín del Hospital' tendrá biblioteca, plazuela y graderío El futuro bloque de consultas no ocupa todo el espacio que se creó con el derribo del Clínico. Hay miles de metros cuadrados que reservan edificabilidad para un futuro y que, de momento, serán una zona verde cargada de simbolismo

Recreación del futuro jardín del Hospital con una plazuela central, un banco-grada, árboles y el antiguo quiosco del Clínico.

El futuro bloque de consultas del Hospital Universitario de Salamanca ocupa buena parte de la superficie que dejó el Clínico tras su derribo, pero no todo. Quedan cientos de metros cuadrados que —posiblemente durante 2026— se convertirán en los jardines del Hospital.

El proyecto de urbanización de la zona incluye también una plazuela con graderío que será el centro neurálgico del entorno: un espacio para descansar, tomar el aire y que podría servir, incluso, para la realización de pequeños eventos como los que se celebran en fechas puntuales, como el Día del Niño Hospitalizado.

Los render del futuro jardín y de la plazuela del Hospital ya recogen un detalle con mucho simbolismo: el clásico quiosco que había frente al Hospital Clínico seguirá en ese lugar cuando terminen las obras, pero con otra función. La caseta pertenecía al Hospital y durante todo este proceso de obra se ha conservado con vistas a darle una segunda vida. La intención de Sacyl es transformar el quiosco en una biblioteca para pacientes, de manera que tanto las personas ingresadas como sus acompañantes puedan llevarse libros a sus habitaciones para que las estancias se hagan más llevaderas.

Los jardines contarán con zonas verdes y arboladas. La idea es que, mediante la venta de productos conmemorativos del 50 aniversario, se puedan recaudar fondos que luego se destinarán a la plantación de árboles que representen «las raíces del Clínico» y rindan tributo, de alguna manera, al ya demolido centro sanitario.

La recreación de los espacios también refleja plazas de aparcamiento al aire libre, pero de acceso restringido al público general.

La dirección de obra ya explicó hace años, cuando se gestó el traslado al nuevo Hospital, que este jardín no es otra cosa que los cerca de 45.500 metros cuadrados de edificabilidad sobrante y disponible. Es decir, si en un futuro se volvieran a detectar necesidades de espacio, la Consejería de Sanidad sabe que cuenta con miles de metros cuadrados disponibles para ampliar el Hospital Universitario de Salamanca. De hecho, el edificio de consultas (los bloques K y L) se está construyendo con bastante más espacio del que originalmente se diseñó.

Una transformación que culmina en verano

En verano está prevista la entrega del edificio de consultas, mientras que los futuros jardines se podrán desarrollar cuando ya no haya maquinaria ni obras en el solar.

Ampliar Imagen de la situación actual del Hospital Universitario de Salamanca. ALMEIDA

