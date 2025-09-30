Iván Ferreiro celebrará sus 35 años de carrera con un concierto en Salamanca El artista gallego recorrerá sus grandes éxitos en solitario y sus clásicos con Piratas en un espectáculo único

Salamanca se prepara para recibir a Iván Ferreiro el próximo 20 de junio de 2026 en el Multiusos Sánchez Paraíso, dentro de su gira 'Hoy por ayer', con la que el artista gallego celebrará sus 35 años de trayectoria musical.

Ferreiro ha anunciado su llegada a la capital charra tras haber firmado el reciente estreno, el 26 de septiembre, de una nueva versión de 'Hoy por ayer', uno de los temas más emblemáticos de su etapa con Piratas. Esta gira promete un recorrido por sus grandes éxitos, combinando clásicos de su carrera en solitario con revisiones de su trabajo con la banda que lo lanzó a la fama.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del 2 de octubre a las 12:00 horas.