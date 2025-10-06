Las iniciativas de los expertos para impulsar el progreso económico, social y tecnológico en Salamanca

Foto de familia de los asistentes a la VI edición del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca.

El Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca celebró este lunes, 6 de octubre, la sexta edición del congreso organizado por LA GACETA para la elaboración del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca.

Representantes de las instituciones locales, provinciales y regionales, junto a destacados empresarios y expertos en los distintos ámbitos de la economía salmantina se reunieron para proponer, discutir y diseñar iniciativas que impulsasen el avance de la economía de la provincia en los próximos años.

MESA 1: Innovar en Salamanca y Castilla y León: retos compartidos entre empresas y administración

APROVECHAR LA POSICIÓN TECNOLÓGICA PARA INNOVAR Y ATRAER Y FIJAR TALENTO

Salamanca se ha convertido en uno de los grandes referentes no solo del conocimiento, sino también en innovación, especialmente en un campo como el biosanitario, donde hoy en día es «el motor» de Castilla yLeón gracias al ecosistema que se ha creado en la ciudad. Potenciar esta vía y, al tiempo, diversificar la apuesta tecnológica se ha convertido en uno de los grandes retos de futuro, según se desprende de las propuestas lanzadas ayer por los participantes en el VI Congreso sobre el Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca en el marco de la ponencia 'Innovar en Salamanca y Castilla yLeón: retos compartidos entre empresas y administración'.

En este sentido, la Administración regional subrayó el papel de Salamanca en la materia, así como la apuesta por la medicina personalizada y de precisión, la salud digital con la cada vez mayor presencia de la IA, y la innovación en la gestión, al tiempo que el Ayuntamiento busca hacer de esta ciudad una tierra de oportunidades, de riqueza y de empleo, y para ello cuenta con Salamanca Tech y su red de oportunidades y emprendimiento, al que se unirá en breve el distrito tecnológico en los terrenos del antiguo Merca 80, que en 2027-28 contará ya con las primeras construcciones.

Junto a las instituciones, las dos universidades también son hoy en día un referente en la innovación e investigación, aunque demandan una mayor colaboración institucional y la creación de redes sobre personal de investigación e infraestructuras para atraer talento a Salamanca, pero también fomentar el emprendimiento y apostar por mejorar las comunicaciones. Más específicamente, también se apuesta por comisiones ciudadanas que acerquen la investigación a la sociedad y plataformas que den servicio a los investigadores.

Aunque la Universidad cuenta con importantes centros de referencia, su limitación llega no solo en materia de infraestructuras, donde se necesita más inversión, sino también de personal, ya que los investigadores salmantinos carecen de una carrera profesional, lo que limita mucho la contratación de grandes investigadores y la retención de talento.

Pero la investigación que se hace en las universidades necesita de la colaboración privada para que sus proyectos tecnológicos lleguen a la sociedad. Ahora mismo esa colaboración es muy necesaria en un campo como la inteligencia artificial, en la que se precisa mayor formación no solo para los investigadores, sino también para los usuarios. Pero también transferencia y emprendimiento, más infraestructuras en el medio rural y ser más competitivos para lograr atraer a los perfiles profesionales necesarios.

La iniciativa privada también juega un papel destacado en este proceso, conscientes de que la retención de talentos resulta complicada y eso se podría solucionar si la provincia contara con un ecosistema empresarial atractivo, una colaboración con las instituciones más eficiente , un mundo empresarial activo en innovación y mayor agilidad de las instituciones a la hora de desarrollar proyectos. Aun así, desde la iniciativa privada observan un inconveniente difícil de superar: el sueldo de los trabajadores, ya que Salamanca no puede ofrecer lo que ofrecen otras ciudades o países.

Entre los asistentes a la mesa, se encontraban el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos; el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez Córdoba; el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco; la vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ana María Fermoso; el director científico del IBSAL, Luis García Ortiz; el director del Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos, Giancarlo Gatti; el director territorial de Recoletas Salud, Óscar Iglesias González; el director corporativo de Tecnología del Grupo Global Exchange, Manuel Martín Portillo; la CEO y cofundadora de Tebrio, Adriana Casillas Barros; la co-directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Reto Demográfico (DemIA) de la Universidad de Salamanca, Ana Belén Gil González y el director del departamento de I+D+I de Meins, Rodrigo Amaro Pereda.

MESA 2: Horizonte sostenible: problemas y retos clave para el entorno salmantino

INSTITUCIONES Y EMPRESAS PIDEN MÁS CAPACIDAD ENERGÉTICA PARA SALAMANCA

Marian Vicente (LA GACETA), Ángel García (ENUSA), María José Coca (Ayto. de Salamanca), Pedro Calero (Universidad de Salamanca), José Manuel Jiménez (Junta CyL), Miguel Calvo (Iberdrola), María Ercilla (FCC Medio Ambiente), Roberto Amor (CaixaBank), Pilar Sánchez (Diputación), Víctor Monsalvo (Aqualia).

Bajo el título 'Horizonte sostenible: problemas y claves para el entorno salmantino', expertos de instituciones, empresas y entidades financieras debatieron sobre el presente y el futuro de la sostenibilidad en un momento clave, en el que se están definiendo muchas de las estrategias que marcarán el futuro.

Todos coincidieron en la «contradicción existente»: se estableció la obligación de invertir en energías renovables, pero no se han realizado las inversiones necesarias ni en la red de transporte ni en la red de distribución. «Puede darse la circunstancia de que una gran empresa no se pueda asentar en Salamanca, pero se asiente en otra comunidad con la energía que se produce en Salamanca», puso como ejemplo el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez, en la misma línea que el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, quien señaló que las medidas que está poniendo ahora el Ejecutivo «llegan tarde» y costará tiempo implantarlas.

Actualmente se inicia un periodo de exposición pública de la planificación energética de los próximos años, donde los expertos consideran clave hacer llegar las necesidades energéticas. «Tiene que ser un clamor porque la situación es crítica. Hay que tener claro que lo que no esté en esa planificación no se va a hacer», incidió Jiménez. El límite energético y los plazos afectan directamente a la descarbonización y a la aplicación de políticas sostenibles. Calvo profundizó en esa idea y pidió que el resultado de ese plan se haga con «sentido común y escuchando a los territorios». «Lo que tenemos que reclamar como castellanos y leoneses es que somos generadores y no podemos soportar todo el peso en la generación. Tenemos que reclamar que los planes incluyan los centros de transformación necesarios», insistió el delegado de Iberdrola.

Desde las empresas también se solicitó a la Junta una mayor agilidad en la tramitación de los nuevos proyectos y que haya más publicidad, difusión y divulgación de las ayudas que gestiona la administración, petición que realizó Roberto Amor, director de Sostenibilidad Banca de Empresas de CaixaBank en Castilla y León. Sin embargo, Jiménez subrayó que la normativa ambiental tiene unos plazos que no se pueden recortar y que, en el caso de Castilla y León, choca con dos problemas en el ámbito de los recursos humanos: la ausencia de personal en puestos clave de la administración y la distribución de los funcionarios en municipios pequeños —puso de ejemplo la labor de los secretarios para varios pueblos o de los arquitectos—. No obstante, apeló a un cambio de modelo a nivel de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas que aborde un tema que se ha convertido en crónico y que sigue sin resolverse de forma adecuada.

La diputada de Fomento, Pilar Sánchez García, recordó que las normativas deberían adaptarse a las diferentes realidades y dimensiones de los municipios y tener «una mayor sensibilidad con el mundo rural». «Es imposible que cumpla los mismos plazos un ayuntamiento como el de Salamanca que el de Matilla», subrayó.

Las empresas presentaron sus proyectos para avanzar en sostenibilidad, como la conversión de la depuradora en una ecofactoría, planteada por Aqualia; o el esfuerzo en I+D+i de la planta del CTR de Gomecello de FCC Medioambiente, con procesos como la digestión anaerobia que genera compost tras la gestión de residuos. ENUSA, con una larga trayectoria en Juzbado, destacó el cuidado que realiza sobre el entorno natural mediante programas propios, como el pastoreo, y una inversión de 5 millones anuales con el objetivo de lograr mayor eficiencia energética.

También instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad han impulsado políticas sostenibles. En el caso del Consistorio, destacan las aprobaciones recientes de los planes CoNEcta Salamanca y Raíles Verdes, orientados a reverdecer y rehabilitar con más eficiencia energética; mientras que la Universidad ha incorporado placas solares en sus edificios.

MESA 3: Reinventar la experiencia turística en Salamanca: de la tradición a la innovación

EL PATRIMONIO DEBE DEJAR DE SER UNA «CARGA» PARA SER UN RECURSO

Gonzalo Santonja, consejero de Turismo de Castilla y León, lanzó ayer las claves para asegurar y desarrollar el futuro del sector en la mesa 'Reinventar la experiencia turística en Salamanca: de la tradición a la innovación'. Una de las prioridades es que el patrimonio deje de ser una carga para convertirse en un recurso. Para ello, está dispuesto a romper con algunas mentalidades, «pero no puede seguir siendo una carga». Apostó por poner en valor los recursos que genera el patrimonio, algo para lo que la modernización de la gestión es «imprescindible». Para avanzar en este camino lo tuvo muy claro: «Hay que profesionalizar y, para ello, hay que generar recursos».

Los 2.200 vestigios románicos de Castilla y León y los 406 monasterios son una oportunidad desde el punto de vista del turismo, pero también una carga para su sostenimiento, sobre todo ante la amenaza de que queden vacíos. «Nuestro patrimonio es absolutamente imbatible. Se venía gestionando mal, era un lastre, y lo que hacemos es modernizar la gestión para que sea una fuente de sostenibilidad y riqueza». Esto se lleva a cabo a través de fundaciones «que funcionan muy bien» en los casos de Zamora y Burgos.

Pero las líneas de desarrollo turístico nunca pueden desdibujar la personalidad de Castilla y León. «La clave es desarrollar el turismo siendo quienes somos, manteniendo nuestra personalidad», insistió. La Consejería que lidera también tiene una cosa clara: la necesidad de romper la dicotomía entre las instituciones y las empresas privadas.

Si Santonja dibujó las líneas maestras a nivel regional, el concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, incidió en el futuro para la capital del Tormes, que viene de un verano «histórico» en cifras de visitantes y pernoctaciones. No obstante, el objetivo es que lleguen aún más turistas, «que pernocten o estén más tiempo en la ciudad», siempre manteniendo un necesario equilibrio entre el turismo y los vecinos.

Para ello, Silva reconoció que cuenta con una herramienta envidiable: cerca de 10 millones de euros procedentes de los dos planes de Sostenibilidad Turística concedidos al Consistorio con fondos regionales y de la Unión Europea. Recordó que con este dinero se abrirán nuevos espacios visitables «para que no se generen embotellamientos» con el incremento de visitantes. Una de esas zonas es el río Tormes, con su riqueza histórico-artística, en la que las iglesias y los puentes son referencia.

«También tenemos el barrio San Cristóbal-Las Claras, en el que trabajamos en su renaturalización y mejora de la ingeniería civil», repasó, sin olvidarse del barrio de San Vicente y su reciente apertura del Museo del Cerro, así como del barrio del Oeste, que, con la iniciativa de la galería urbana y otras acciones vecinales apoyadas por el Ayuntamiento, «se ha convertido en un barrio bohemio en el que se mejorará la iluminación nocturna».

El segundo pilar dentro de los planes es la digitalización y el marketing del turismo, que incluirá una plataforma que no solo ofrezca al turista lo que tiene a su alcance, sino que también dará a conocer mejor lo que demanda.

Pero si alguien dio en la clave de lo que necesita el sector, especialmente en la provincia, ese fue el diputado Juan Carlos Zaballos. Defendió que el turismo debe servir para generar riqueza en el territorio y fijar población. Si en la actualidad está muy desarrollado en la Sierra de Francia, «las administraciones públicas deben trabajar en su avance en otras zonas, proteger el sector primario —es fundamental hablar de transformación in situ de los productos agroalimentarios— y tirar de opciones como la artesanía». También puso en valor el potencial de oficios perdidos como el cuero, la cerámica o la filigrana. «Es un reto mirar al mundo rural por lo que nos jugamos».

Todo esto se debe trabajar sin olvidar lo que demanda el visitante: experiencias, turismo de naturaleza vinculado a las tradiciones, actividades agrícolas, talleres de oficios y gastronomía autóctona.

Por otro lado, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad, lanzó la reflexión de que en la provincia hace falta más equilibrio, ya que el 90% de los turistas de la capital acaba en La Alberca, «y falta abrirnos a Portugal».

MESA 4: Empresas en expansión: barreras, desafíos y estrategias para el desarrollo

EL RETO EMPRESARIAL: ENCONTRAR MANO DE OBRA CUALIFICADA MÁS ALLÁ DEL TÍTULO

Marian Vicente (LA GACETA), Julián Herrero (Meins), David Sánchez (Cetramesa), Eustaquio Andrés (Grupo Andrés), Sergio López (CaixaBank), Alberto Díaz (Cámara), Carlos Fernández (Consejería de Economía), Alicia Sánchez (ENUSA), Pedro Samuel (Ayto. Carbajosa), Pablo Hoya (Zaldesa), Fernando Martínez (Ayto. Villares) y Teresa Jiménez (Parque Científico).

Uno de los desafíos que tendrán que afrontar las empresas es la falta de mano de obra técnica y de base práctica, esencial para la producción y el desarrollo económico. Así lo defendió ayer, en la mesa 'Empresas en expansión: barreras, desafíos y estrategias para el desarrollo', Julián Herrero, presidente y fundador de la empresa Meins. «Solo el 20% o 30% de nuestra empresa es plantilla cualificada», puso como ejemplo para valorar el peso de estos profesionales.

Abogó por cambiar el paradigma educativo actual, centrado en fomentar los estudios universitarios. «Debe calar que gran parte de esos trabajos se sustituirán en pocos años por programas informáticos. A pesar de ello, se alienta la formación especializada desde el sistema educativo y desde las familias, cuando en cinco o seis años esos empleos habrán desaparecido o no serán necesarios», relató el empresario, reivindicando que se prestigien las profesiones técnicas, entre las que también incluyó los oficios del sector primario.

De hecho, expuso ante el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, la iniciativa que desarrolla la empresa dedicada a las energías renovables, la industria y la infraestructura, además de I+D+i, en su delegación de Coreses (Zamora). Se ha implantado la jornada intensiva, con la que se han logrado dos avances: primero, un incremento de la productividad; y segundo, fomentar que estos trabajadores puedan dedicarse a labores de agricultura y ganadería, afianzando la población en el ámbito rural. «Por un lado obtienen una remuneración fija por parte de la empresa y, por otro, se facilita su acceso al sector primario, fijando población en zonas como las que han sufrido los grandes incendios este verano», defendió el empresario.

Si bien esta fue la aportación más novedosa, los participantes en la mesa pusieron de manifiesto la necesidad de agilizar los trámites con las administraciones y de ayudar más a los empresarios con la burocracia. «Que se vea a las empresas como al amigo al que hay que ayudar y no inspeccionar», defendió Alberto Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca.

También es un clásico de este foro de debate la necesidad de que la plataforma intermodal, conocida como Puerto Seco, se ponga en marcha. En este momento, se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento licite la gestión a una empresa especializada. «A final de año se licitará seguro», insistió el gerente de Zaldesa, Pablo Hoya, ante la inquietud de empresarios como Eustaquio Andrés, presidente de Grupo Andrés. «Son veinte años los que han pasado desde que se presentó el proyecto y ya nos han comido la partida los demás», reprochó, en relación con otras provincias que ya cuentan con una infraestructura de este tipo.

El Puerto Seco es clave en el desarrollo logístico de Salamanca, por lo que Alberto Díaz pidió que las empresas locales se animen a participar y crecer en él. Por su parte, Eustaquio Andrés reclamó que el operador que gestione la infraestructura aporte valor añadido: «que traiga sus contenedores y distribuya desde aquí».

MESA 5: Desafíos estructurales y propuestas para un empleo de calidad

«PARA RETENER TALENTO, HAY QUE MEJORAR LAS CONDICIONES»

Julián Ballestero, Cristina Rodríguez, Antonio Rollán, Elena Perrino, Federico Martín, Miryam Rodríguez, Jesús Blanco, Antonio Agustín Labrador, Óscar González, Enrique Pallín y Ana Rosa Macías.

La quinta mesa de la sexta edición del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca se celebró en la Sala 2 del Centro Internacional del Español bajo el título 'Desafíos estructurales y propuestas para un empleo de calidad'.

El encuentro, moderado por Julián Ballestero Chillón, director de LA GACETA, reunió a representantes del ámbito institucional, empresarial y académico con el objetivo de analizar los principales retos del mercado laboral provincial y proponer medidas para impulsar un empleo más estable, cualificado y sostenible.

Entre los temas abordados en la mesa destacaron la despoblación y la fuga de talento joven; la pérdida de población activa en el medio rural; las necesidades del mercado de trabajo; la precariedad; la temporalidad; y la baja competitividad salarial.

Durante el transcurso del debate, se señaló que la falta de oportunidades en los entornos rurales y la escasa retención del talento universitario dificultan el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, los participantes coincidieron en la necesidad de aprovechar los recursos existentes, especialmente el potencial humano y académico, y de reforzar la colaboración entre administraciones, universidades, centros de formación y empresas.

Por otro lado, se subrayó la importancia de adaptar la oferta formativa a los sectores emergentes y de potenciar la Formación Profesional y la formación continua como herramientas clave para mejorar la empleabilidad y reducir el desajuste entre la oferta y la demanda laboral. Respecto a la innovación, sectores como la biotecnología, la inteligencia artificial, la investigación y la digitalización fueron señalados como ámbitos con gran potencial para atraer inversiones y generar empleo cualificado.

Además, se hizo alusión al cambio de mentalidad de las nuevas generaciones respecto al trabajo, cada vez más orientado hacia el bienestar, la conciliación y la estabilidad. Este nuevo enfoque obliga a empresas e instituciones a replantear sus modelos organizativos y de gestión de recursos humanos para ofrecer entornos más flexibles, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales.

También se puso de manifiesto la preocupación por el aumento del absentismo laboral y la burocracia asociada a la contratación, reclamándose una mayor corresponsabilidad entre empresas, administraciones y servicios públicos.

En esta mesa, han participado el gerente del Servicio Público de Empleo (ECyL), Jesús Blanco Martínez; la segunda teniente de alcalde y concejala de Políticas Sociales e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez López; el diputado delegado de Empleo, Desarrollo Rural y Fondos Europeos de la Diputación de Salamanca, Antonio Agustín Labrador Nieto; el director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito; el presidente del CES, Antonio Rollán Segurado; el presidente de la Unión Provincial de CSIF Salamanca, José Federico Martín Mata; la directora de Recursos Humanos de Prointal, Ana Rosa Macías Vicente; la directora de Recursos Humanos de Meins, Elena Perrino Labajos; el jefe de Relaciones Industriales de ENUESA, Enrique Pallín San Narciso y la coordinadora territorial de la zona Norte de CaixaBank, Cristina Rodríguez Díaz.

MESA 6: Producción, sostenibilidad e innovación: claves para el futuro del campo en Salamanca y Castilla y León

LUCHAR POR UN CAMPO MÁS SOSTENIBLE, PROFESIONAL, INNOVADOR Y SIN BUROCRACIA

Rafael Sánchez (Cobadu); Belén Rodríguez (AgroBank, de CaixaBank); Roberto Martín (alcalde de Guijuelo); Juan Luis Delgado (Asaja Salamanca), Susana Madaleno (LA GACETA); María González (consejera de Agricultura de la Junta); María Teresa Escribano (Universidad de Salamanca); Adriana Casillas (Tebrio) y Antonio Sánchez (Carpisa Foods).

A pesar de ser referente regional y nacional, el sector agroalimentario salmantino sigue demandando políticas eficaces que mantengan y fortalezcan el medio rural como una gran apuesta de futuro, tal y como quedó patente ayer en el VI Congreso Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca, organizado por LA GACETA, en el que participaron administraciones, instituciones, empresas, cooperativas, organizaciones agrarias y el sector financiero. Bajo el título 'Producción, sostenibilidad e innovación: claves para el futuro del campo en Salamanca y Castilla y León', los ponentes pusieron de manifiesto que son numerosos los retos que enfrenta el sector para seguir creciendo y atraer el deseado relevo generacional, pues están convencidos de que «el campo es rentable».

Para conseguir estos objetivos, son varios los obstáculos que hay que derribar, entre ellos el exceso de burocracia, conscientes de que esta situación impide que el sector sea más rentable. «No nos pueden poner tantas trabas para producir», subrayan, al tiempo que piden agilizar los procesos y unificar los trámites. «Nosotros también padecemos esa complejidad», reconoció la consejera de Agricultura, María González Corral, quien afirmó que todas las administraciones tendrían que ir de la mano para simplificar la burocracia. «Nosotros lo intentamos», subrayó.

Una mayor formación es otra de las demandas del sector para profesionalizar el campo. En este apartado, la Universidad de Salamanca apuesta por las llamadas microcredenciales, actividades formativas cortas dirigidas a agricultores, ganaderos, técnicos y empresas que busquen actualizar sus conocimientos sin recurrir a largos programas formativos. También desempeña un papel destacado la Formación Profesional, especialmente la modalidad Dual.

A esto se suma la apuesta por la colaboración entre los diferentes estamentos, especialmente entre la iniciativa pública (universidades o administraciones) y la privada. Esta colaboración no solo debe orientarse a la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente innovadores, sino también a facilitar el relevo generacional, incorporando a los jóvenes al campo y evitando, en la medida de lo posible, la despoblación del medio rural. Para ello son necesarias ayudas, campañas de promoción y un mayor apoyo a la comercialización en origen, sin olvidar la creación de infraestructuras que permitan la exportación a nuevos mercados.

Dado que se trata del medio rural, el sector reclama también una mejora de las comunicaciones y de las infraestructuras como pilar fundamental para hacer del campo un entorno más atractivo. Tampoco se debe descuidar la apuesta decidida por la sostenibilidad y la transformación digital, con apoyo expreso a las innovaciones tecnológicas, bonificaciones a las empresas y becas para los jóvenes. En definitiva, el objetivo de todas las entidades implicadas es mejorar la rentabilidad y eficiencia del sector, sin perder de vista la tradición, y hacer del campo un destino más atractivo.

Moderada por la periodista de LA GACETA Susana Magdaleno, la mesa sobre Agroalimentación ha estado conformada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral; la delegada del rector de Estudios de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Salamanca, María Teresa Escribano Bailón; el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado Egido; el responsable de infraestructuras y medios de Cobadu, Rafael Sánchez Riesco; el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín Benito; el director general de Carpisa Foods en Ciudad Rodrigo, Antonio Sánchez Calvo y la directora de AgroBank de CaixaBank en Castilla y León, Belén Rodríguez Villar.