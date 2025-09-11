«Da igual cuándo vengas a Salamanca o en qué circunstancias, siempre merece la pena»

EÑE / Paula Zorita Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Siloé llega a Salamanca en plena efervescencia. La banda vallisoletana se ha ganado un sitio en el panorama nacional con una propuesta que mezcla folk, pop-rock y electrónica, y que conecta de lleno con una generación que vive la música en directo como una auténtica celebración.

Hoy, a las 22:30 horas, se subirán al escenario de la Plaza Mayor en uno de los conciertos más esperados de las Ferias y Fiestas. Será una noche especial no solo para el público, sino también para Fito Robles, voz y alma del grupo, que guarda en su memoria aquellas veces en que venía de adolescente a esta misma plaza a ver a sus artistas favoritos. Ahora, convertido en protagonista, nos habla de los nervios, de los sueños cumplidos y de ese vínculo íntimo que mantiene con una ciudad que siente un poco como suya.

Siloé está viviendo un momento muy especial en su carrera. ¿Cómo lo está sintiendo usted, personalmente, desde el escenario y en la intimidad del día a día?

–Creo que es uno de los momentos más dulces de nuestra carrera. Estamos sobrepasados, en el buen sentido. Cuando viene una ola tan grande, lo más importante es disfrutarla como se pueda. De todas formas, la gira nos tiene tan metidos en la vorágine que lo vivimos todo día a día.

Cuando mira hacia atrás y piensa en sus inicios, ¿qué parte de ese recorrido sigue estando muy presente en el Fito que hoy canta en grandes festivales?

–Muchísima. Sigo subiéndome al escenario con unos nervios tremendos y, cada vez, con más responsabilidad. Pensé que se me iba a pasar, pero al contrario: va a más (dice entre risas).

El indie español está en auge y conecta con una generación que vive la música en directo con mucha pasión. ¿Qué cree que tiene este género para haber conquistado a tantos jóvenes?

–Es el mejor plan para un fin de semana. Hay una necesidad de viajar, de hacer cosas que vemos en redes sociales, y la música se ha convertido en la excusa perfecta para todo ello. Pero también es verdad que las canciones en España están viviendo un boom gracias a plataformas como Spotify. Todo se retroalimenta; es un bucle.

¿Qué buscaban transmitir con Santa Trinidad y qué papel juega la energía del directo en esas canciones?

–Es nuestra manera de decir al mundo que nos necesitamos, que somos humanos y que las palabras que nos decimos tienen peso y calan. El directo multiplica esa energía.

La música de Siloé mezcla folk, pop-rock y electrónica. ¿Cómo surge esa fusión y qué significa para usted no encasillarse en un solo estilo?

–Nos sale de manera natural. Es nuestra forma de comunicarnos y de componer. La música que escuchamos es muy variada y eso, inevitablemente, se nota en lo que hacemos.

Salamanca es una ciudad con una vida cultural y universitaria muy fuerte. ¿Qué significa para usted cantar aquí y conectar con un público tan entregado?

–Para mí, Salamanca forma parte de mi adolescencia y de mi vida. Veníamos a ver conciertos en la Plaza Mayor de grandes artistas y tengo esos recuerdos grabados. Ahora es un honor formar parte de este cartel. Ni nos lo creemos.

Si tuviera que describir a Salamanca en una canción de Siloé, ¿qué sonidos o sensaciones aparecerían?

–'Que merezca la pena'. Da igual cuándo vengas o en qué circunstancias: Salamanca siempre merece la pena.

¿Alguna vivencia o anécdota confesable en nuestra ciudad? Siendo de Valladolid, seguro que sí…

–¡Muchísimas! El año pasado, por ejemplo, con Viva Suecia, Arde Bogotá y Sexy Zebras acabamos en un bar de mala muerte (ríe). Los chicos de Arde se pusieron detrás de la barra a servir copas a todo el mundo. Fue divertidísimo, una noche inolvidable.

Muchos jóvenes encuentran en los festivales un espacio de libertad. ¿Qué ha aprendido usted al observar al público desde el escenario en esos momentos mágicos?

–Que es un espacio libre de juicios. Todos vamos con ganas de descubrir a alguien nuevo. También es muy humano querer decir: «yo estuve ahí cuando empezaban». Todos tenemos nombres en la boca de grupos que están despuntando.

¿Cómo es su proceso creativo? ¿Escribe más desde la calma y la reflexión o desde la emoción?

–Desde la calma, casi siempre en casa. Pero también es verdad que los momentos más duros de mi vida me han dado las mejores canciones. Creo que en la ponzoña del hombre y en las miserias del ser humano están las verdades que más conectan con los demás.

En varias entrevistas ha hablado de la importancia de la humildad. ¿Cómo logra equilibrar la exposición mediática con su esencia personal?

–Nuestra exposición es bastante leve, pero lo llevo mal cuando ocurre estando con mi familia. Son daños colaterales que no me gusta que les afecten. Aun así, la gente es muy educada y entiendo la euforia de quien siente que nuestras canciones les acompañan en momentos clave de su vida. Yo también estoy aprendiendo a poner límites: todo es un aprendizaje.

¿Qué papel juega la espiritualidad o la búsqueda interior en su manera de entender la música y la vida?

–El justo. No todos en Siloé somos creyentes. Para mí influye igual que lo hacen mis afectos o mi forma de ver el mundo. Nunca hemos intentado hacer canciones religiosas ni evangelizar; está muy lejos de nuestra intención.

Si tuviera que elegir una canción de Siloé que le represente como persona y como artista, ¿cuál sería y por qué?

–De nuevo, 'Que merezca la pena', porque cuando las fieras tienen apetito, todo funciona. En la vida, cuando lo das todo, siempre merece la pena… cualquier sacrificio o esfuerzo.

Pensando en el futuro: ¿hacia dónde sueña llevar a Siloé en los próximos años? ¿Más giras internacionales, nuevos sonidos, colaboraciones inesperadas…?

–La gira internacional es clave. Y tenemos muchísimas ganas de sacar el nuevo álbum. Va a ser increíble, estamos nerviosos. De hecho, el 19 de septiembre sale ya el primer single.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los salmantinos que van a verle en la Plaza Mayor?

–Que disfruten del presente, de ese directo, de estar allí… y que lo den todo.