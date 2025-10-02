Cuando la historia se convierte en aventura Presentación de la nueva novela juvenil de los autores salmantinos Guillermo Mira Osuna y Javier Hernández Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025

El próximo sábado 4 de octubre, el Centro Comercial El Tormes acogerá una nueva cita de La Pluma Salmantina con los escritores Guillermo Mira Osuna y Javier Hernández Hernández, quienes presentarán su primera obra conjunta: Los Historiadores: Grecia en el cole.

Se trata del inicio de una trilogía juvenil dirigida a lectores a partir de 9 años, que combina aventura, acción y camaradería con un fuerte componente histórico, centrada en la Antigüedad clásica.

La saga recorrerá tres civilizaciones fundamentales:

•Tomo I: Grecia (ya disponible)

•Tomo II: Macedonia (previsto lanzamiento antes de final de año)

•Tomo III: Roma (publicación en 2026)

En Grecia en el cole, tres amigos de primaria descubren que su colegio esconde un antiguo secreto que los transportará al fascinante «Reino de la Historia». Un relato que busca despertar la curiosidad de los jóvenes por la historia, fomentando valores como la amistad, la cooperación y el ingenio.

Un evento para toda la familia

La jornada, que se desarrollará en la plaza central del Centro Comercial entre las 11:00 y las 21:00 horas, incluirá:

•Stand de venta de libros y firma de ejemplares durante todo el día.

•Lecturas dramatizadas de fragmentos de la obra, con participación del público.

•Dos momentos destacados:

12:00 h: presentación inicial de los autores y primera lectura.

18:00 h: segunda intervención con lectura interactiva y charla con los asistentes.

Sobre los autores

Guillermo Mira Osuna ha publicado previamente dos novelas, una de ellas con sello editorial tradicional, y desde 2021 escribe también junto a su hermana Verónica Mira, que estará presente en el acto.

Javier Hernández Hernández debuta como coautor en esta trilogía, trabajando mano a mano con Guillermo en la creación de este universo literario juvenil.