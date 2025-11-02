El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad Son cinco días de instalación, 5.000 kilos, 23 metros de altura y una estrella en la punta. Este año tampoco se retirará durante la celebración del Fin de Año Universitario

Belén Hernández Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

El abeto gigante volverá a decorar la Plaza Mayor de Salamanca durante esta Navidad. Tendrá el mismo tamaño que el año pasado, cuando fue una de las principales novedades de la iluminación navideña y acaparó la atención de salmantinos y visitantes. Al igual que entonces, permanecerá instalado durante toda la campaña, incluida la Nochevieja Universitaria.

Para evitar actos vandálicos durante esta celebración, en la que los jóvenes son los protagonistas, la organización deberá disponer de personal tanto dentro como fuera del vallado que rodeará la estructura. El resto de los días será la Policía Local la encargada de vigilarlo.

El año pasado, el gran árbol navideño no solo cautivó por su grandiosidad y por devolver a la Plaza su aire más tradicional, tras acoger en ediciones anteriores otros elementos decorativos como bolas y cajas iluminadas, sino también por el espectáculo de luz y sonido 'La luz que nos une', con videomapping sobre las fachadas del ágora salmantina que narraba un cuento navideño durante 15 minutos.

Construido ad hoc

Este será el segundo de los tres años previstos en los que el abeto adornará la Plaza Mayor. Se trata de una estructura diseñada ad hoc para Salamanca, con un peso aproximado de 5.000 kilos y una altura de 23 metros, que imita un abeto natural con frutos rojos como los del acebo y grandes guirnaldas doradas.

Su instalación requirió el año pasado cinco días de trabajo, iniciándose con la colocación de los andamios que soportan los proyectores del videomapping y los altavoces para la narración del cuento. La construcción y colocación corrió a cargo de una empresa especializada con sede en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

Las piezas se colocaron con ayuda de una grúa de gran tamaño, que fue ensamblando la estructura de abajo hacia arriba hasta coronarla con una estrella luminosa que proyectaba haces de luz durante los 15 minutos del espectáculo, que incluía la iluminación con luces cálidas, acordes con las tonalidades del monumento.

Durante la pasada Navidad, al menos ocho personas fueron denunciadas por acceder al interior del vallado que protegía el árbol de la Plaza. El primer incidente ocurrió solo unas horas después de su instalación: a las 02:00 horas, la patrulla permanente de la Policía Local identificó a un joven de 19 años que había saltado al perímetro. Antes de causar daños, fue propuesto para sanción por una infracción leve a la ordenanza municipal, que contempla multas de hasta 750 euros.

Los motivos por los que el árbol gigante no se puede mover

¿Por qué el gran abeto no se moverá en toda la Navidad de la Plaza Mayor? La respuesta la ofreció el año pasado su creador, Manuel Martín, en una entrevista para LA GACETA. Explicó que desmontar unas semanas después la estructura de 23 metros de altura «no es factible» debido a la complejidad técnica y humana que requiere. Por otro lado, detalló que «dentro se instalan proyectores de videomapping que habría que volver a calibrar».

La estructura, con un peso de 5.000 kilos, fue montada con grúa, comenzando por la base y coronándola con una cruz. También se colocaron en la propia Plaza Mayor las enormes guirnaldas doradas que remataron este elemento.