Gracia Sánchez: “Hoy ya podemos hablar de amos de casa y de corresponsabilidad”

La Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios salmantinos celebró este viernes su medio siglo de vida. Cinco décadas en las que la sociedad ha cambiado tanto que su presidenta considera que los retos más importantes -y por los que se creó la asociación- ya están cumplidos. Tiempo de dejar paso a una nueva era.

¿Cómo ha cambiado la asociación y la figura de la ama de casa durante estos 50 años?

—Ha cambiado en 50 años muchísimo. Tanto que yo creo que para lo que se creó esta asociación ya, como amas de casa, hemos cumplido todos los retos. La mujer se ha incorporado al mundo laboral y es otro tipo de ama de casa. Ahora puede haber otros retos de mujer trabajadora y ama de casa, la corresponsabilidad de la ayuda en el hogar...

¿Como consumidores siguen quedando retos importantes en el futuro?

—Como consumidores sí que tenemos unos retos muy grandes. Ya no son aquellos que nos formaron al principio: pequeñas controversias, pequeño comercio, tintorerías, reparaciones y talleres. Hoy son temas muy graves como telefonía móvil, ciberestafas -que son un problema que trae de cabeza a la Policía-, las empresas que cambian de domicilio y es imposible localizarlas, etc. A través del voluntariado, y sin cobrar nada como venimos trabajando, las asociaciones ya no podemos. Hoy tiene que ser gente especializada que asuma estos retos y para eso se necesita apoyo económico y apoyo personal. Hemos hecho lo que hemos podido y esos otros retos que son los que tenemos como consumidores y amas de casa, yo creo que los hemos cumplido debidamente.

El mensaje suena un poco a despedida o a echarse a un lado para que entre otro perfil de personas más especializadas

—El problema es que este tipo de cargos que son cargas, nadie los quiere. Un trabajo que no es remunerado, sino voluntario... Eso ya, cada vez menos. Yo he intentado pasar el testigo convocando elecciones, pero no se presenta nadie. Y quiero mucho a la asociación porque llevo 43 años colaborando con ella y 23 como presidente. Yo creo que ya tengo suficiente.

Cuando hablamos de amas de casa, se puede hablar también de los amos de casa.

—Hasta ahora era imposible lo de amos de casa, pero hoy ya sí. Ahora tienen la corresponsabilidad de compartir los trabajos. Estuvimos presentes en tiempos de marginación para la mujer, donde sus tareas se limitaban al hogar. Allí la asociación organizaba cursos y excursiones que eran impensables para ellas. Hicimos una labor social que llenó muchas soledades y que sirvió para dar voz a quienes no la tenían. También dábamos consuelo oyendo sus problemas. También estaban la mujeres que eran amas de casa y, además de eso, ayudaban en la empresa familiar. Por supuesto, sin olvidar a la mujer rural, que nunca tuvo reconocimiento económico, pero tampoco el reconocimiento social. Por aquí han pasado más de 4.000 personas entre amas de casa y consumidores. Fuimos las primeras en trabajar por la igualdad para que las hijas tuvieran lo que no tuvieron las madres, pero a pesar del avance, las mujeres siguen llevando la mayor parte de las tareas.