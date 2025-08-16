El Gobierno refuerza la lucha contra los incendios con la llegada de dos Canadair a la base aérea de Matacán Se convierte así en punto clave en la coordinación y despliegue de recursos contra los fuegos que se han declarado en las últimas horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD).

La Gaceta Sábado, 16 de agosto 2025, 14:16

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales (CECOD), donde se ha analizado la evolución de los 19 incendios activos que requieren apoyo estatal en distintas regiones de España.

Entre las medidas más destacadas anunciadas figura la llegada esta misma tarde a la base aérea de Matacán de dos nuevos aviones-cisterna Canadair de origen italiano. Estos medios aéreos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, reforzarán las capacidades de extinción en las zonas más afectadas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, ha coordinado esta incorporación, que comenzará a operar mañana domingo.

Matacán se convierte así en un centro estratégico clave para la gestión y despliegue de recursos aéreos en la campaña contra los incendios, facilitando una rápida respuesta y mayor cobertura en el noroeste peninsular, donde las llamas afectan gravemente a provincias como Ourense y León, que el presidente Sánchez visitará mañana para supervisar in situ la situación y apoyar a los equipos de emergencia.

El Comité también ha destacado el esfuerzo conjunto de las fuerzas militares, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los equipos autonómicos que trabajan sin descanso en la extinción y prevención. El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire ha intensificado su actividad con más de 375 horas de vuelo esta semana, complementando la labor de los nuevos Canadair.

Además, el Gobierno mantiene activados todos los recursos disponibles en un momento en que la amenaza de los incendios forestales sigue siendo alta, con un despliegue de medios que incluye más de 50 medios aéreos, brigadas helitransportadas y unidades de análisis y planificación.

Con la llegada de los Canadair a Matacán, se garantiza un refuerzo crucial que, junto a la coordinación europea y nacional, permitirá afrontar con mayor eficacia la temporada de incendios que este año se presenta especialmente compleja.