Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?

Para la Inteligencia Artificial el núcleo familiar charro de manual es padre con camisa de rayas azul clara y pantalón beige y madre con un vestido blanco con motivos suaves y una chaqueta ligera

La Gaceta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:56

La Inteligencia Artificial se sirve de diversos parámetros para generar imágenes tipo y en muchos casos son estereotipos o pensamientos generalizados. Un claro ejemplo son las familias más estereotípicas de España según la IA. Hay usuarios en Instagram que comparten este tipo de contenidos con imágenes generadas por la IA de las diferentes capitales de provincia en España. Una de ellas es la de Salamanca.

En el caso salmantino, la IA ve a la familia típica como un núcleo familiar compuesto por cuatro personas caminando juntas por una zona monumental, con un edificio de piedra de Villamayor, muy característico de la arquitectura de Salamanca.

El padre típico salmantino viste camisa de rayas azul clara y pantalón beige. La madre charra lleva un vestido blanco con motivos suaves y una chaqueta ligera. El niño, camisa clara de manga corta y mochila, como si viniera o fuera al colegio. La adolescente viste un vestido oscuro con una camisa a cuadros abierta encima, también con mochila.

En esta imagen típica generada por la IA todos muestran un aire arreglado pero informal, propio de un paseo familiar o de una jornada tranquila en la ciudad.

