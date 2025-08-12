La orquesta familiar que lleva más de cuatro años dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200» La orquesta 'Princesa' cuenta con una larga trayectoria sobre los escenarios. Además, destaca por las actuaciones que realiza en los pueblos más pequeños por la cercanía que el público transmite

Aurelio Peña Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 20:03

Casi cuatro décadas sobre los escenarios, en las carreteras, recorriendo pueblo a pueblo de manera incansable. Primero, bajo el nombre de orquesta 'Antártida' y desde hace 26 años con el de orquesta 'Princesa'.

Se trata de una orquesta familiar con una pasión en común: «cuando el gusanillo de la música te llama», declaran desde 'Princesa'.

Esta familia está conformada por 19 integrantes en la orquesta: cinco cantantes, tres instrumentos de viento, cuatro instrumentos de cuerda, seis técnicos, dos personas para el transporte y un cantante acróbata.

Se trata de una novedad entre las orquestas que se suele incluir para añadir más espectacularidad al show; además, hace que se diferencien del resto de orquestas y visualmente llama la atención de los espectadores.

Aunque la mayoría sean salmantinos, no todos lo son; también hay integrantes de otras zonas del territorio español, como Arévalo.

Desde la orquesta declaran la buena acogida que suelen recibir por parte del público asistente en sus conciertos, así como el respeto con el que los ayuntamientos los tratan.

Al fin y al cabo, se está hablando de una orquesta con una larga trayectoria dentro del mundillo del espectáculo y con cierto renombre.

Es por ello que, desde su punto de vista, advierten que es normal el cambio de gustos dentro del público. Se trata de un negocio que está en continuo cambio y hay que ser capaz de adaptarse a las nuevas tendencias musicales.

A pesar de la aparición de esas nuevas preferencias, recalcan la importancia de no olvidar las viejas costumbres. Uno de los momentos que consideran que más ilusión hace a los mayores en los pueblos es poder ver en directo lo que ven en la televisión de sus casas.

Renovarse, pero sin dejar de lado los hits de toda la vida. Una de las claves que hace notorio su éxito, teniendo muchos bolos fuera de Salamanca, como por ejemplo en Madrid, donde suelen actuar mucho. Sin embargo, mientras aumentan sus actuaciones fuera de la provincia, bajan las realizadas en tierras charras.

Desde la orquesta denuncian los problemas que sufren varios pueblos para poder traer orquestas a sus municipios, lo que implica un esfuerzo titánico. Gran parte de estos pueblos cuentan con poca población, y eso repercute de forma directa a la hora de organizar las fiestas. No es casualidad que ya un 70% de sus actuaciones ocurran en las afueras y que los pueblos opten por contratar discotecas móviles; es un problema económico que observan desde la orquesta.

Ante esta problemática, el buen ambiente que se crea en los pueblos salmantinos es incomparable con el del resto, y esa es la razón por la que les entusiasma actuar aquí. «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200», comentan desde el grupo; añaden que no les gusta hacer distinciones, aunque admiten que su repertorio suele variar según la zona donde se encuentren.

Sin embargo, declaran la diferencia en la cercanía de la que gozan en los pueblos más pequeños. Un trato más cercano siempre supone un trato más humano.

Su próxima actuación se producirá mañana en Cenicientos (Madrid) y volverán a la provincia este mismo jueves para actuar en Linares de Riofrío.