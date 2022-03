Éxodo de sanitarios a Francia: los fisioterapeutas también se marchan

El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León confirma la existencia de “ofertas imposibles de igualar” que están llegando desde otros países de Europa, sobre todo de Francia, y que seducen a fisios de la Comunidad.

Desde hace años son cientos los médicos y profesionales de Enfermería que aceptan ofertas de Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido -sobre todo- para ejercer allí su profesión. Ahora Europa demanda a los formados fisioterapeutas españoles y se beneficia de las complicadas condiciones profesionales que existen en Salamanca y resto de Castilla y León.

“Las condiciones laborales de otros países europeos no tienen nada que ver con las de aquí”, apuntan desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas. El sueldo medio de un fisioterapeuta contratado por cuenta ajena en España ronda los 1.200 euros. En Francia “difícilmente baja de los 2.000 euros”, además de que las ofertas suelen incluir alojamiento gratuito durante un año y varios meses de formación en el nuevo idioma.

En Alemania, por ejemplo, se acaba de lanzar una oferta que llega a los 2.600 euros (brutos) una vez que se haya aprendido el idioma. Por otra parte, países como Francia son mucho más exigentes a la hora de distinguir entre fisioterapeutas y masajistas, por eso continúa el éxodo de titulados.

Los fisioterapeutas de Castilla y León denuncian “el gran problema” del intrusismo dentro de la profesión: masajistas que no tienen la titulación de fisioterapeutas. “El problema no radica en las personas que trabajan como masajistas, porque eso es correcto, sino en las escuelas que venden sus cursos y no especifican que con esa formación no estás capacitado para tratar a determinados pacientes”.

Es la diferencia, en resumen, entre una profesión sanitaria y otra que no lo es: “No es lo mismo un masaje relajante que te pueden dar en un spa y otro terapéutico para personas con lesiones y diversas patologías”.

Ese carácter sanitario de la profesión también eleva las exigencias legales. “Si quieres montar una clínica de fisioterapia en un cuarto piso no se te permite, aunque cumplas con todas las barreras de accesibilidad, pero un centro de masajes sí lo puedes poner”, indican fuentes colegiales.