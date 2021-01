Estos son los salmantinos que entrarán en el sorteo para tener un huerto urbano

El aluvión de solicitudes para conseguir un huerto urbano ecológico en la ribera del Tormes ha provocado que casi 200 personas se hayan quedado fuera del primer listado de admitidos, publicado por el Ayuntamiento de Salamanca (aquí puede consultar el listado completo). En concreto, el área de Medio Ambiente ha analizado 858 solicitudes para los 617 huertos. En esa primera lista de admitidos aparecen 670 personas que han cumplido todos los requisitos para los huertos de ocio, así como tres más para los adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida. Es decir, 188 solicitudes han sido rechazadas por el Consistorio por aspectos como no estar al día con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento, no presentar volante de empadronamiento o que el domicilio de solicitud no coincida con la de empadronamiento. No obstante, los interesados tienen un plazo de diez días para subsanar posibles errores. Posteriormente, el Ayuntamiento publicará la lista definitiva de admitidos y se llevará a cabo un sorteo para fijar un orden de adjudicación, pudiendo el Consistorio realizar reservas de huertos por motivos sociales, de emergencia o de interés público. De esta forma, se prevé que a finales de mes pueda efectuarse el sorteo para otorgar los huertos urbanos.

Entre las noticias positivas, el número final de huertos ha aumentado hasta 617 tras incorporar una nueva zona para personas con movilidad reducida junto a la nave de aperos.

Las autorizaciones tendrán una duración como máximo de seis años, incluidas las posibles prórrogas, en función del tipo de huerto que se trate, y siempre que existan huertos vacantes y no haya lista de espera. Los beneficiarios deberán abonar una fianza de 50 euros, que será devuelta cuando finalice el periodo de uso.

Los huertos destinados al ocio o con fines sociales dan derecho a cultivar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos, utilizando sistemas de riego que prioricen el ahorro de agua, su propia semilla o bien de procedencia ecológica y sólo abonos orgánicos.