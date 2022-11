Esto es lo que le costaría a cada salmantino “poner una enfermera en todos los centros escolares”

En relación al coste económico de incluir la figura de la enfermera en los colegios, Laura García Barrueco detalló: “El coste de dotar a todos los centros escolares de España de una enfermera escolar sería de 16 a 20 euros por habitante , al año. Sin embargo, el coste de que no exista esta figura puede ser mucho más alto, porque hay que asumir los 2.000 millones de euros que nos cuesta la obesidad, los 5.000 millones de euros para tratar la diabetes, o el absentismo laboral de padres que no ven respuesta en el centro escolar a los problema de sus hijos y tienen que ausentarse del trabajo”, explicó la enfermera, que añade: “La figura de la enfermera escolar es una inversión futura y en ese futuro nos veremos beneficiados de tener a niños mucho más sanos”.

El plan que se ha diseñado desde Salamanca y que aspira a ser pioneros para que otras provincias -u otras comunidades- se puedan sumar concibe a la enfermera escolar como una profesional asociada a cada centro escolar, pero dependiente de Sanidad, no de Educación. “Serían enfermeras pertenencientes a Sacyl e integradas en la Gerencia de Atención Primaria, para las que se abriría un proceso de selección”, detallan desde SATSE.

Una de las incógnitas que surge en el análisis de este proyecto de Enfermería escolar es la de si habría suficientes enfermeras, puesto que actualmente no es posible cubrir todos los puestos necesarios en los hospitales y centros de salud de Castilla y León. La representante de SATSE Salamanca explica: “Efectivamente, ahora mismo no hay suficientes enfermeras porque es un problema acuciante, pero también es un problema subsanable y sabemos las línea a seguir para resolverlo. Además, la escasez de profesionales no puede ser nunca un motivo ni un justificante para no tener aquello que la población realmente necesita. Veremos cómo hacer para conseguirlas. Obviamente, 20.000 enfermeras no pueden conseguirse de hoy para mañana, pero por algo se puede ir empezando”.

La fecha en la que se presentará este proyecto de manera oficial a la Administración depende de la finalización de la encuesta que se está realizando a dos bandas -para que las argumentaciones tengan más base- y que, de momento, lleva poco más de una semana de recorrido.