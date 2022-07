Estas son las revisiones que debes hacer a tu coche antes de salir de vacaciones

En la lista de cosas por hacer antes de realizar un viaje durante las vacaciones estivales siempre se encuentran cosas tales como preparar maletas, vaciar el frigorífico, o planear debidamente la ruta a seguir, entre otras. Sin embargo, de entre todas ellas hay una que tiene especial relevancia y no es otra que una buena revisión del vehículo en el taller de confianza, antes del largo viaje que está por venir.

La DGT prevé que para este verano en Salamanca se realicen aproximadamente un millón de desplazamientos, de manera que es vital un correcto mantenimiento del vehículo, pues cabe la posibilidad de que perdamos uno o varios de esos codiciados días de vacaciones en arreglos tales como sobrecalentamientos o pinchazos, en el mejor de los casos, ya que un fallo mecánico puede acabar en accidente.

A pesar de la pandemia, los salmantinos siguen acudiendo a los talleres con normalidad, aunque debido a la crisis actual proliferan los talleres ilegales sin licencia, lo cual es un peligro que desde la Asociación de Empresarios de Talleres (AET) están persiguiendo.

Debido a las frecuentes olas de calor durante estos meses el vehículo sufre más de lo debido, sobre todo los neumáticos, que no siempre están adaptados al peso del vehículo al no llevar la presión adecuada, algo que es “importantísimo”, según señalan desde Neumáticos Andrés ya que puede provocar reventones, consumos más altos y una mayor degradación. De manera que es necesaria ajustarla, además también recomiendan para aquellos que no cambien las gomas según la temporada, el neumático ‘Allseason’ fabricado para todo tipo de temperaturas.

También es fundamental comprobar el nivel de desgaste de las ruedas, bajo riesgo de multa o accidente, el mínimo legal está en 1,6 mm y se puede revisar colocando una moneda de un euro en la rendija del dibujo. Si se ve el aro amarillo, significa que está por debajo del limite y hay que cambiarlo. Destacar que estos cobran mayor importancia en vehículos enchufables, sus neumáticos son especiales debido al arranque, al peso de las baterías y a una frenada más costosa.

El calor también es un factor de estrés para el conductor, por tanto una buena climatización del habitáculo se traduce en seguridad, de manera que el presidente de la AET, Sergio Pérez, recomienda aprovechar las ofertas actuales de los talleres para rellenar el liquido de la climatización.

Sin embargo, lo que más afecta a los vehículos salmantinos, según Pérez, es el frío, ya que puede resentir piezas de la climatización o de la mecánica y los líquidos. Asimismo destaca la importancia de no dejar el coche parado durante muchos días, sobre todo los diésel, ya que con la crisis y la alta subida de los carburantes el público se piensa dos veces coger el coche, lo que puede acabar en problemas en los filtros o las válvulas de la EGR ya que no se limpian y la carbonilla se solidifica, de forma que hay que arrancar el coche y darle una vuelta subiendo las revoluciones para limpiar la suciedad y evitar problemas.

Baches, bordillos y otros elementos de la calzada pueden ocasionar averías debajo del coche que no se ven sin una adecuada revisión, de manera que hay que acudir al taller antes de ponernos al volante este verano.