Verónica García Valiente, en la recepción de la escuela Groovin Dance Studio. LAYA
CONTENIDO PATROCINADO

Escuela de danza referente en la región

Groovin Dance Studio inicia su octavo curso con docentes especializados en danzas urbanas en constante formación

EÑE / Paula Zorita

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30

Groovin Dance Studio

  • Dirección Calle de Van Dyck, 3, bajo 2, 37005, Salamanca

  • Teléfono 617987364

  • Correo electrónico groovindancestudio@gmail.com

Groovin Dance Studio se ha consolidado como un espacio único en Salamanca dedicado a las danzas urbanas. Fundada en 2018 por Verónica García Valiente, conocida como Vero Double V, la escuela se ubica en la calle Van Dyck, número 3, y ofrece formación desde los cuatro años en una amplia variedad de estilos: hip hop, twerk, dancehall, popping, locking, jazz funk, commercial, afro, danza oriental, k-pop o vogue, entre otros. Su apuesta innovadora la ha convertido en un centro pionero en Castilla y León.

La experiencia de su directora ha sido clave. Bailarina, coreógrafa y profesora desde 2007, García Valiente se ha formado en países como Estados Unidos, Japón o Francia, perfeccionando técnicas de popping, locking y hip hop. Su talento la llevó a ser finalista en el programa Tú sí que vales en 2011. Tras años de trayectoria, decidió abrir un centro especializado en danzas urbanas con el objetivo de acercar esta cultura a la sociedad y a las nuevas generaciones.

Groovin Dance Studio no solo enseña técnica, también transmite valores como respeto, disciplina, creatividad y compañerismo. Para su equipo docente, la danza es un medio de expresión artística y un puente hacia la cultura urbana, nacida en los movimientos sociales y musicales de los años 60 y 70 en Estados Unidos.

La escuela, que este curso inicia su octava temporada, cuenta con un equipo de profesores especializados en danzas urbanas que siguen ampliando su formación. Gracias a ello, la calidad de las clases se mantiene en constante evolución. A lo largo de estos años, cientos de alumnos han pasado por sus aulas, muchos de ellos recomendados por antiguos estudiantes, lo que refleja la confianza y prestigio del centro.

Groovin Dance Studio también organiza dos festivales anuales en el Palacio de Congresos de Salamanca: uno en Navidad y otro al finalizar el curso. Estos espectáculos son un escaparate para que los alumnos compartan con el público el fruto de su trabajo y pasión.

Reconocida como una escuela inclusiva, Groovin Dance Studio ha creado un espacio seguro y abierto donde cada persona es respetada por lo que baila y por lo que es. Hoy, la escuela es un verdadero motor cultural que impulsa y da visibilidad a la danza urbana en Salamanca y toda la región.

