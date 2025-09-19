Escuela de danza referente en la región

EÑE / Paula Zorita Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Groovin Dance Studio Dirección Calle de Van Dyck, 3, bajo 2, 37005, Salamanca

Teléfono 617987364

Correo electrónico groovindancestudio@gmail.com

Groovin Dance Studio se ha consolidado como un espacio único en Salamanca dedicado a las danzas urbanas. Fundada en 2018 por Verónica García Valiente, conocida como Vero Double V, la escuela se ubica en la calle Van Dyck, número 3, y ofrece formación desde los cuatro años en una amplia variedad de estilos: hip hop, twerk, dancehall, popping, locking, jazz funk, commercial, afro, danza oriental, k-pop o vogue, entre otros. Su apuesta innovadora la ha convertido en un centro pionero en Castilla y León.

La experiencia de su directora ha sido clave. Bailarina, coreógrafa y profesora desde 2007, García Valiente se ha formado en países como Estados Unidos, Japón o Francia, perfeccionando técnicas de popping, locking y hip hop. Su talento la llevó a ser finalista en el programa Tú sí que vales en 2011. Tras años de trayectoria, decidió abrir un centro especializado en danzas urbanas con el objetivo de acercar esta cultura a la sociedad y a las nuevas generaciones.

Groovin Dance Studio no solo enseña técnica, también transmite valores como respeto, disciplina, creatividad y compañerismo. Para su equipo docente, la danza es un medio de expresión artística y un puente hacia la cultura urbana, nacida en los movimientos sociales y musicales de los años 60 y 70 en Estados Unidos.

La escuela, que este curso inicia su octava temporada, cuenta con un equipo de profesores especializados en danzas urbanas que siguen ampliando su formación. Gracias a ello, la calidad de las clases se mantiene en constante evolución. A lo largo de estos años, cientos de alumnos han pasado por sus aulas, muchos de ellos recomendados por antiguos estudiantes, lo que refleja la confianza y prestigio del centro.

Groovin Dance Studio también organiza dos festivales anuales en el Palacio de Congresos de Salamanca: uno en Navidad y otro al finalizar el curso. Estos espectáculos son un escaparate para que los alumnos compartan con el público el fruto de su trabajo y pasión.

Reconocida como una escuela inclusiva, Groovin Dance Studio ha creado un espacio seguro y abierto donde cada persona es respetada por lo que baila y por lo que es. Hoy, la escuela es un verdadero motor cultural que impulsa y da visibilidad a la danza urbana en Salamanca y toda la región.