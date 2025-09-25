Por qué están engalanadas las calles del centro Guirnaldas, banderines y balconeras decoran hasta cinco vías entre la Catedral y la Plaza Mayor

Belén Hernández Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:45

Las calles del centro de Salamanca están decoradas con banderines, guirnaldas y balconeras. Se visten de fiesta la calle La Rúa, Consuelo, Cervantes, Calderón de la Barca y Meléndez, que en este último caso incorporará un gran arco de telas pintadas.

La decoración, propia de una ocasión especial, obedece a la procesión de La Esperanza del próximo sábado, organizada por la Hermandad Dominicana con motivo de la celebración del Año Jubilar.

Después de que la imagen saliera del Convento de San Esteban el pasado fin de semana hasta la Catedral, este próximo sábado la talla recorrerá en procesión las calles del centro hasta la Plaza Mayor, donde se prevé una recepción oficial por parte del alcalde, Carlos García Carbayo.

Posteriormente, La Esperanza regresará de nuevo al Convento de San Esteban. Según el hermano mayor de la Hermandad Dominicana, Delfino Gómez, el recorrido se prolongará entre 6 y 7 horas tras partir de la Seo a las 17:30 horas.

La Esperanza saldrá de la Catedral por la Puerta del Obispo para avanzar por la calle Calderón de la Barca, Libreros, La Fe, Francisco de Vitoria, La Rúa, Serranos, Cervantes, calle Ancha, Ramón y Cajal, Veracruz, Agustinas, Monterrey, Compañía, Meléndez, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Poeta Iglesias, San Justo, Consuelo, Juan de la Fuente, San Pablo y Concilio de Trento.

Durante el recorrido habrá encuentros en Veracruz, en Jesús Rescatado, y las Siervas de María cantarán a la Virgen.