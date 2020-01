En Salamanca no se verá este martes más allá de 200 metros

La niebla no abandonará este martes la provincia de Salamanca. Será tan cerrada que e incluso la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de riesgo a amarillo, ya que su espesor no permitirá una visibilidad superior a 200 metros. La alerta estará activa hasta las 12:00 horas, según Aemet. En relación a los próximos días, parece que la niebla será menos persistente desde este miércoles, aunque las temperaturas mínimas no subirán de -3 grados. Las máximas irán en aumento desde este miércoles, cuando los termómetros marcarán 14 grados, muy por encima de la media de un mes de enero que, según la estadística de Aemet, es de 8,6 grados en Salamanca.